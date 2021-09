Az R-GO frontembere a csütörtök reggeli Mokka vendége volt.

Mint arról korábban az Index is több ízben beszámolt, már javában tart a Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, melynek zárónapján, vasárnap többek között Tóth Gabi és Szikora Robi is fellép Ferenc Pápa szentmiséje előtt. A TV2 reggeli műsorában az R-GO frontembere azt emlegette fel, hogyan is került ő a tizenkét kiválasztott küldött közé.

2018. december 16-án, a születésnapomon este nagyon sok dolog volt, délelőtt elmentem Máriaremetére, a kegytemplomba. Misét hallgattam, majd a mise után a Szűzanya szobrához odamentem, és azt mondtam: édesanyám, nem akarsz közbenjárni, valamit csinálnék én is ebben a kongresszusban

— pár órával később pedig megtörtént a csoda, Robit felhívta a menedzsere és felajánlották neki, hogy legyen részese az idei NEK-nek. Robi később hozzátette, hogy ez volt élete egyik legfontosabb fellépése, hiszen elmondása szerint a nyitómisén való fellépését a világon összesen

több mint egymilliárdan követték,

ami hatalmas megtiszteltetés volt számára, ugyanis egymilliárd ember előtt még soha nem lépett fel — ezt bizonyára még Hollywood legnagyobb énekesei is megirigyelnék tőle (a szerk.) A teljes beszélgetést itt nézheti vissza: