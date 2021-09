Venom visszatér, és megküzd a csirkéért

Tom Hardy Venomjának második része ismét elcsúszik, ezúttal is a koronavírus húzta keresztbe a számításokat. A színész egyébként ma ünnepli 44. születésnapját, kora miatt pedig bár már bizonyos kísérletezésekkel felhagyott, a kovászos kenyérért továbbra is rajong – ahogy a gyermekeiért is, akiket vaskarommal véd a perzselő rivaldafénytől.

Tom Hardy 2018 óta Venomként él a legtöbbek fejében. A színész egyébként a való életben sem esik annyira messze Eddie Brock karakterétől, hiszen kellőképpen humoros, de időnként hajlamos arra is, hogy elveszítse a fejét. De ő sem egy gonosz entitás gazdatestjeként kezdte.

A hammersmithi születésű Hardy már gyermekként is érdeklődött a színjátszás iránt, így ahogyan a szakmájában sokan, ő is drámaiskolába járt, ahol Anthony Hopkins volt a mentora. A '90-es években modellként is kipróbálta magát, ezen pályafutását azonban hamar berekesztette. Mielőtt színészi pályája beindult volna, állítólag rapper szeretett volna lenni, már lemezszerződése is volt, végül kitartott az eredeti álom mellett: első képernyős szereplésére az Elit alakulat című sorozatban került sor, majd 2001-ben szerepet kapott A Sólyom végveszélyben című háborús drámában. Hét évvel később nála landolt a Bronson című film főszerepe, melynek kedvéért közel 20 kiló izmot szedett magára. Az Eredet című film forgatásán jóban lett Leonardo DiCaprióval, teljesítménye BAFTA-díjat hozott neki. Később együtt szerepeltek a Visszatérő című életrajzi filmben is. A Titanic színésze ekkor végre megkapta a hőn áhított Oscar-díjat, de Hardynak is jutott egy jelölés a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.

A színész volt Batman ellenfele, megküzdött Charlize Theronékkal a Mad Maxben, újabban azóta azt várja mindenki, hogy mit hoz ki a Venom második epizódjából, melynek debütálása továbbra is csúszni látszik. Bár az első film közepes értékeléseket kapott az IMDb-n, sokan várják, hogy láthassák a folytatást. Minden bizonnyal maga Tom Hardy is, ám ő a karantén alatt átértékelte a munkához (és a kovászhoz való) hozzáállását (is).

Hardyt komolyan elgondolkodtatták azok az idők, amikor az emberek kvázi vérre mentek a boltokban az utolsó pakk vécépapírért. Mint mondta, akkoriban nem lepte volna meg, ha fosztogatási hullám veszi kezdetét. Azonban ahelyett, hogy maga is halmozni kezdett volna, átgondolta az életét, és rájött, hogy nem kell halálra dolgoznia magát, sokkal fontosabb, hogy sok időt töltsön a családjával – na meg persze megtanult kovászos kenyeret sütni.

Ma is nevelem a kis kovászomat. Minden nap etetni kell, gondoskodni róla. Ez egy igazi elkötelezettség. Sőt már kettőt is életben tartok, a biztonság kedvéért, ha ne adj Isten valaki leejtené a földre, és összetörne a befőttes üveg, amiben a kovászt tartom. Másfél év munkája menne tönkre

– mondta a színész, aki egyébként három gyermek édesapja.

Nem viccel, ha a gyerekeiről van szó

Tom Hardy első gyermeke, Louis 2008-ban született, édesanyja Rachael Speed rendezőasszisztens. Rajta kívül van még egy kislánya és egy kisfia, akik második feleségétől, Charlotte Riley-tól születtek. A színésznővel egyébként az Üvöltő szelek forgatásán ismerkedett meg, öt évvel később pedig összeházasodtak. A színész féltve őrzi a gyermekeit, korábban azt nyilatkozta, hogy amíg őt és a nejét fotózzák, semmi baj, de ha valaki a gyerekek irányába mozdítja a kameráját, akkor nincs pardon.

Leveszem rólad a kamerát, és a szart is kiverem belőled. Ez fáj igazán. A gyerekeim nem kérték, hogy az legyen a munkám, ami. Van valami nagyon felháborító abban, hogy a felnőtt világot rákényszerítik a gyerekekre

– mondta korábban az Esquire magazinnak.

A színész egyébként nem minden témában olyan komoly, mint gyereknevelés terén. Idén nyáron például ismételten emlékeztetett mindenkit arra, hogy mivel színész, és szeret kísérletezgetni, természetesen szexelt már férfiakkal is – azért hozzátette, hogy ez a szakasz már lezárult az életében.

Komolyság ide vagy oda, azért fontos megemlíteni, hogy Hardy azért a forgatási szünetekben is hajlamos elveszteni a fejét. A Screenrant szerint például volt példa rá, hogy majdnem behúzott egyet az egyik kollégájának, méghozzá Shia LaBeoufnek. A Fékezhetetlen című film forgatása alatt állítólag olyan durván összeszólalkoztak egymással a testvéreket alakító színészek, hogy kis híján agyba-főbe verték egymást, de végül valahogy sikerült mély levegőt venniük, és folytatódhatott a munka. Mindenesetre az incidens nem vetett jó fényt Hardyra Hollywoodban, LaBeouf reputációja pedig kvázi mindig is vitatott volt a szakmában.

Ami a Venom új részét illeti, ha minden igaz, októberben láthatjuk majd a mozikban, a premier dátumáról a pandémia dönt majd. A beharangozókat elnézve vérfürdőből nem lesz hiány a második epizódban, és fontos lesz a már jól megszokott konfliktus is Eddie Brock és Venom között, ugyanis a férfi továbbra sem akarja, hogy a szimbiótája emberekből lakmározzon. A Screenrant új fotója szerint a mozifilmben feltűnik majd egy csirke is, akit Brock féltve próbál megőrizni az éhesen bámészkodó Venomtól, ám kontextus hiányában nem tudni, hogy a szárnyas valamilyen szent célt szolgál, amiért életben kell maradnia, vagy ő szolgál alanyként ahhoz, hogy a szörnyeteg áttérjen az állati eredetű táplálkozásra.

(Borítókép: Tom Hardy. Fotó: John Phillips / Getty Images)