Berki Krisztián exe levelét megírta

Levelet hozott a postás. Gondosan megírt, ügyvédi levelet. Tóth-Hódi Pamela nevében és megbízásból írták. Ha a nyájas olvasó nem tudja azonnal, hogy kicsoda Tóth-Hódi Pamela, segítünk rögvest. Ő Berki Krisztián korábbi párja, a celebbel közös gyermekük is van. Miután Berkit eltiltották a gépjárművezetéstől, nyilatkozott egyet a Borsnak, amit mi idéztünk szó szerint. A lényege az volt, hogy közös gyermeküket, ha ő viszi bárhová, akkor nem ő vezet.



No, erre jött Tóth-Hódi Pamela levele, amelyben a celebritás exe elismerte, hogy a szülői felügyeleti jog megváltoztatása és egyéb járulékos kérdések (kapcsolattartás a gyermekkel és gyermektartási díj megfizetése) rendezése érdekében polgári peres eljárást indított Berki Krisztiánnal szemben, de nem mindegy hogy mennyit és milyet. Mert a hölgy ügyvédje szerint "Tóth-Hódi Pamela a közösségi médiában ismert közéleti szereplőnek minősül, ezért nem mindegy, hogy milyen kép alakul ki róla."



Rajtunk, ne múljon! Mi sem áll tőlünk távolabb, mint az ismert közéleti szereplőről kialakult kép szétzúzása. Jöjjön hát az ex levele...



Sajnálatunkat fejezzük ki és elnézést kérünk Tóth-Hódi Pamelától és az olvasóktól, mert azt a valós tényt, hogy Tóth­-Hódi Pamela, Berki Krisztiánnal közös gyermekük, Berki Natasa Zselyke szülői felügyeleti jogainak megváltoztatása, az apai kapcsolattartás rendezése, valamint gyermektartásdíj fizetése iránt peres eljárást kezdeményezett Berki Krisztiánnal szemben 2021. augusztus 17. napján ,,Kitört a háború, pert bukott Hódi Pamela Berki Krisztián ellen" című cikkünkben abban a hamis színben tüntettük fel az olvasók előtt, hogy Tóth­-Hódi Pamela a peres eljárást Berki Krisztiánnal szemben elvesztette. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Tóth­-Hódi Pamela által kezdeményezett peres eljárás jelenleg is folyamatban van, abban még elsőfokú ítélet sem született. Tóth­-Hódi Pamela a valóságban ideiglenes intézkedést kért a bíróságtól annak érdekében, hogy Berki Krisztián ne szállíthassa a kapcsolattartás ideje alatt jogosítvány nélkül autóval a gyermeküket. Az elsőfokon eljáró bíróság a kérelmet elutasította arra hivatkozással, hogy a kérdés polgári peres eljárásban nem rendezhető és nem arra hivatkozással, hogy Berki Krisztián indoklása helytálló lett volna. A döntéssel szemben Tóth­-Hódi Pamela fellebbezett. Sajnáljuk, hogy Tóth­-Hódi Pamela jóhírnevét sértő módon azt a hamis látszatot keltettük, hogy Tóth­-Hódi Pamela egy közösségi médiában közölt fénykép alapján kérte kérte ideiglenes intézkedés iránti kérelmében azt, hogy Berki Krisztiánt a bíróság tiltsa el attól, hogy a közös gyermeket az általa vezetett gépjárművel szállítsa, és nem közöltük az olvasókkal azt a valós tényt, hogy Tóth­-Hódi Pamela bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek igazolják, hogy Berki Krisztián a gépjárművezetéstől való eltiltás hatálya alatt vezetett gépjárművet. Valótlanul állítottuk továbbá, hogy Berki Krisztián Berki Natasa Zselykével heti váltásban tartotta a kapcsolatot, ugyanis a felek között jelenleg meg alkalmazandó megállapodás ettől eltérő kapcsolattartási rendet szabályoz. Az általunk sugallt látszattal szemben elismerjük, hogy a valós tények alapján Tóth-Hódi Pamela Berki Krisztiánnal szemben nem vesztett pert. Sajnáljuk, hogy cikkünk megjelenését megelőzően Tóth­-Hódi Pamelát nem kerestük és véleményét nem kértük ki, illetve nem közöltük azt Berki Krisztián nyilatkozatával egyidejűleg. Ezúton kérjük az olvasók és Tóth­-Hódi Pamela elnézését!