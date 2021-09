Piknikezzen a Törley-vel

A Törley Pezsgőmanufaktúra gyönyörű kertjében piknik hangulatú eseményre készülnek szeptember 19-én. A Buborék Brunch-ra érdemes pokróccal érkezni, és persze éhgyomorral, hiszen a helyszínen a város legjobb reggelizőhelyeinek kínálatát lehet majd végigkóstolni. Az esemény, amit immáron másodjára hívnak életre a szervezők, egész napos kikapcsolódást jelent, az evés-ivás mellett a Törley Múzeumot is végigjárhatják az érdeklődők, amire három időpontban vezetett pincesétát tartanak.

Az első alkalommal június végén megrendezett Buborék Brunch a hosszú lezárás után azonnal megtalálta a maga közönségét. Sokan a pázsiton "piknikeztek", mások játszottak, sakkoztak, lazultak, és a Törley Múzeumra is több turnusnyi látogató volt kíváncsi. A szeptemberi brunchon is garantált lesz a jó hangulat, a pezsgőt ezúttal is a Törley biztosítja, a rendezvényhez pedig az alábbi reggelizőhelyek csatlakoznak:

KicsiZso Reggeliző Kávézó

Mokka Cukka

Venison Gusto

Horizont/Szimply

Alessio

Zërgë/Wömbät

Gentry Caffee & Brunch

A reggeli fekete sem marad el, a specialty kávékról a OnePacket Coffee és a Kappu specialty coffee gondoskodik majd.

A dél-budai helyszínre érdemes úgy érkezni, hogy szabadon szállhassanak a poharakban a buborékok. A pezsgőt ráadásul olyan ételekkel kísérhetjük, mint a Venison Gusto szarvas bresaolája, szarvasgombás bivalymozzarellával és 5 éves, érlelt balzsamecetkrémmel, kovászos bagettben. A BBQ szcénában is jól ismert KicsiZso tulajdonosa, aki a Buborék Brunch ötletgazdája, nem mindennapi reggelit kínál: füstölt libamájat savanyított szilvával, fűszeres szilvakrémmel és bundás kaláccsal. Aki a brunch-ot klasszikusan képzeli, választhatja az I. kerületi Zërgë vagy a Bartók Béla úti Wömbät angol reggelijét a kötelező elemekkel, mint a szalonna, babsaláta, tökéletes tojás és esetükben a kovászos kenyér. Ha valaki pastramira, azaz a legendás New York-i marhaszendvicsre vágyna, az V. kerületi brunch-hely, a Mokka Cuka hazai átiratát kóstolhatja, Benedict-tojással kísérve. A szintén belvárosi Gentry Coffee&Brunch igen cifra ételt is kínál: saját töltésű csirkekolbászt popcornkrémmel, marinált hagymával, sós citrommal és kovászos kenyérrel.

Nincs ma már menő brunch avokádó nélkül. A mindig trendi reggelikínálattal váró Szimply és Horizont most is olyan nemzetközi kedvencekkel készül, mint a fekete színű waffle, amely nem a sütőben felejtett gofrit jelenti, hanem aktív szénnel készülő, látványos ételeket. Avokádó fronton avo bagel is lesz, méghozzá igen puccos módon: marinált-dehidratált tojással, rózsaborsos-lime-os pink aiolival és szezonális salátával az avokádókrémen. A klasszikusok közt bundás kenyér is szerepel a kínálatban, amit Buda egyik törzshelye, a pasaréti Alessio készít.

A vendégek minden étel mellé egy pohár pezsgőt kapnak, a fogásokhoz illő pezsgőajánlatokkal: a Francois, Törley, Hungária pezsgők mellett lesz champagne is, valamint további pezsgőválaszték a Buborék Bárban.

A belépőjegy amellett, hogy tartalmaz 1 db Törley logóval ellátott pezsgőspoharat, a múzeum megtekintésére is lehetőséget kínál vezetett pincesétával. Akkor sem kell aggódni, ha elered az eső – ez esetben az épület hatalmas árkádjai nyújtanak menedéket.

A rendezvény 14 év alatt ingyenes. További részleteket itt talál.