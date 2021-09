Szeptember 25-én elindul a Dancing with the Stars második évada, ahol ezúttal is tizenkét híresség igyekszik profi táncpartnere oldalán bebizonyítani, hogy megállja a helyét a táncparketten is. Alig pár nappal az indulás előtt azonban akadt egy kis bonyodalom: a versenyzők közül Metzker Viktória csúnya sérülést szenvedett,

próba közben eltörte a bordáját.

Az utolsó emelésnél a DJ és táncpartnere, Márki Norbert csak egy reccsenést hallott, ám azonnal tudták, hogy nagy a baj. A csatorna stábja kísérte el Metzker Viktóriát az orvoshoz, ahol szigorú pihenést írtak elő neki: a törött borda ugyanis egy rossz mozdulattal akár a szerveit is átszúrhatja – derült ki a Tények előzeteséből.

Hogy Metzker Viktóriának ezek után mi lesz a sorsa, azt ma este a Tények Plusz műsorában részletezik.

A lemezlovasról legutóbb szintén egy sajnálatos baleset miatt írtunk. Szeptember elején Metzker Viki a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az autópályán szalagkorlátnak csapódott a kocsi, amelynek ő is az utasa volt. A DJ bejegyzése szerint a balesetet egy kisbuszos okozta, aki index nélkül ráhúzta a járművét az autójukra – a sofőrjük előle próbált meg kitérni. Hozzátette: az volt a szerencséjük, hogy a kocsi nem borult fel, és nem hajtott beléjük egy másik autó.