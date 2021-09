Pletykák és botrányok a Grace klinika körül: miért lépett le valójában Katherine Heigl?

Ahogy a legtöbben, úgy Katherine Heigl is hozott jó és rossz döntéseket karrierje során – egy utóbbi hatásait pedig a mai napig kénytelen nyögni. A színésznő annak idején Hollywood legjobban fizetett dívái közé tartozott, ám 2007-ben megkezdődött a mélyrepülése.

Heigl meglehetősen jól szerepelt a Felkoppintva című romantikus komédiában, a filmet pedig a közönség is nagy szeretettel fogadta. A főszereplő mégis szexistának nevezte a filmet, amivel sokaknál kiverte a biztosítékot, többek között kollégáját, Seth Rogent is megbántotta vele.

A film humortalan, feszült hárpiaként írja le a nőket, miközben a férfiakat szeretni való, bohókás mókamesterekként. Eltúlozza a karaktereket, ez pedig néha nehéz napokat okozott nekem. Egy igazi szukát játszom, aki kinyírja a boldogságot. Miért kell így ábrázolni a nőket? A forgatás egyébként 98 százalékban csodálatos élmény volt számomra, de nehéz szeretnem ezt a filmet

– mondta 2008-ban a színésznő, hozzátéve, hogy gondolkozott azon, hogy elnézést kér a rendezőtől, de végül nem tette meg, mert őszintétlennek érezte volna.

Seth Rogen 2016-ban azt mondta a Hollywood Reporternernek, hogy bár viccesek voltak együtt, és az emberek szerették a filmet, kissé elárulva érzi magát amiatt, hogy kolléganője ennyire utálta a végterméket.

Katherine Heigl időközben szép lassan elkezdett kevésbé kívánatos lenni mind a szakma, mind pedig a közönség számára. Utálatos dívaként hivatkoztak rá, majd elterjedt az is, hogy kínszenvedés együtt dolgozni vele, mégpedig amiatt a bizonyos Grace klinika-botrány miatt.

A színésznő öt éven át játszotta Izzie Stevenst a népszerű kórházi drámában, majd 2010-ben váratlanul otthagyta a sorozatot. Mindehhez sokak szerint hozzájárult az, hogy Heigl 2008-ban kihúzatta a nevét az Emmy-díjra jelöltek listájáról, mondván:

Az a karakter, akit Shonda Rhimes (a Grace klinika alkotója – a szerk.) adott neki, nem méltó arra, hogy Emmy-díjra jelöljék, és nem szeretné elvenni a lehetőséget egy olyan színésznőtől, aki valóban letett valamit az asztalra.

Az említett közlemény olyan lavinát indított el Heigl életében, amit a mai napig nem sikerült megállítania, habár időről időre nyilatkozik a témában. 2016-ban például elmondta, hogy nagyon röstelli, amit Shonda Rhimesszel tett, ezért be is ment hozzá, hogy elnézést kérjen tőle, és utólag azt kívánja, bárcsak lakatott tett volna a szájára.

Bementem Shondához, nagyon szégyelltem magam. Azt mondtam, nagyon sajnálom. Nem volt menő, amit tettem, és sosem kellett volna azt mondanom, amit. Sőt, semmit sem kellett volna mondanom nyilvánosan. De akkor azt hittem, senki nem fogja észrevenni. Csendesen akartam intézni a nevem kihúzását, de sztori lett belőle, és kötelességemnek éreztem, hogy nyilatkozatot tegyek. Simán csak azt kellett volna mondanom, kussolj, Katie

– mondta a Vanity Fairnek, hozzátéve, hogy terápiára is járt, de mindössze úgy öt alkalommal vette igénybe szakember segítségét.

Mint mondja, nem a Grace klinikát szerette volna degradálni, csupán a saját teljesítményével nem volt megelégedve. A történtek után azonban volt olyan, hogy egy film forgatásán azért sem mert szólni, mert szorította a cipője, csak hogy ne mondják róla azt, hogy mennyire nehéz eset.

Januárban egyébként ismét feljött ez a téma, ekkor a színésznő hevesen cáfolta, hogy lehetetlenség lenne vele a közös munka.

Talán mondhattam egy pár dolgot, ami nem tetszett nekik, de aztán ez hamar átfordult abba, hogy hálátlan vagyok, ebből lett aztán az, hogy nehéz velem, innen pedig oda jutottunk, hogy nem vagyok profi. De mit jelent az, ha valakivel nehéz dolgozni? Azt, hogy olyan véleményed van, ami nekik nem tetszik? Most 42 éves vagyok, és kivagyok ettől a szartól

– mondta akkor, hozzátéve, hogy egyébként úgy véli, lehet valaki bármilyen elviselhetetlen, amíg pénzt hoz a konyhára, nem fognak lemondani róla, csakhogy egy idő után az ő filmjei is kezdtek egyre kevesebbet érni.

Ami a Grace klinikát illeti, az utóbbi időben több szereplő is reflektorfénybe került a sorozat kapcsán, és bizony nem a teljesítményük miatt. Isaiah Washington, aki Preston Burke karakterét játszotta, még 2009-ben sült fel csúnyán, amikor lebuzizta a stáb egyik nyíltan meleg tagját, T. R. Knightot. Ki is rúgták a sorozatból, és többek között Katherine Heigl is keményen beleállt akkori kollégájába, mondván, egy ilyen embernek nem szabadna nyilvánosság előtt beszélnie. Washington állítása szerint sosem mondta ki azt, ami miatt lapátra tették, és még évek múltán is haragszik a történtek miatt – főleg Katherine Heiglre, amiért ő is belerúgott. Tavaly novemberben például azon kesergett, hogy ha annak idején lett volna Twittere, a rajongói biztos nem hagyták volna annyiban a dolgot.

Ez a nő egyszer azért korteskedett, hogy soha többé ne álljak a nyilvánosság elé. A világ akkor egyetértett vele, 65 különböző nyelven tiltakoztak azért, hogy tovább szerepeljek a sorozatban. Bárcsak 2007-ben is lett volna Twitterem, mert biztosan akkor is éltem volna a szólásszabadság adta jogommal

– hangzott az a bizonyos poszt, ami után ismét beleállt a színésznőbe, aztán pedig azokba is, akik egyetértettek abban, hogy Washington viselkedése nem túl etikus.

A napokban megjelenő How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, azaz a Hogyan ments meg egy életet: A Grace klinika története című könyv több érdekességet is felgöngyölít a sokak által kedvelt sorozat körül, többek között a sztori is sokakat meglepett néhány nappal azelőtt, hogy Patrick Dempsey több kollégájának poszttraumás stresszt okozott a forgatásokon vállalhatatlan viselkedésével. Ugyanebben a könyvben beszélt Katherine Heigl is arról, miért távozott valójában a klinikáról – írta meg Perez Hilton.



Családot alapítottam, ez pedig mindent megváltoztatott. Azt a vágyamat is, hogy teljes állásban dolgozzak. Szünetre mentem a családom miatt, az anyaság pedig megváltoztatta a nézeteimet. Mielőtt visszatértem volna, megint beszéltem Shondával arról, hogy nem szeretnék elmenni. Aztán otthon vártam a hivatalos válaszra, hogy már nem vagyok a műsorban. Azok a pletykák, hogy én nem voltam hajlandó visszatérni, nem igazak

– olvasható a könyv hasábjain.

Hozzáteszi, hogy Shonda Rhimes próbált megoldást találni arra, hogy Heigl a sorozatban maradhasson, miközben anyai teendőit sem hanyagolja el, azonban végül a színésznő döntött úgy, hogy nem tisztességes azt kérnie a kollégáitól, hogy hozzá igazodjanak. Ami pedig a hálát illeti, nem is érti, miért hiszi azt bárki, hogy nem hálás a sorozatban töltött időért.

Akárhogy is történt a távozás, annyi biztos, hogy a színésznő nem a legmegfelelőbben alakította a szálakat, hiszen éveken át mellőzték a szakmájában. Heigl jelenleg a Szentjánosbogár lányok című netflixes sorozatban játszik, illetve januárban debütált a Fear of Rain című thrillerben, ami közepes értékelést kapott.

(Borítókép: Katherine Heigl a Grace klinika című sorozatból. Fotó: Scott Garfield / Disney General Entertainment Content / Getty Images)