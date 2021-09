A nagy fogyáson átesett Adele új párja egy menő kosárlabdamogul

Az énekesnővel sok minden történt az elmúlt években: közel két év után végre sikerült elválnia, rengeteget fogyott, és a szerelem is rátalált. Ha pedig minden igaz, nemsokára új számokkal is jelentkezik.

Adele annak idején énekesnőként robbant be a köztudatba, haza is vitt egy Oscar-, egy Golden Globe-, valamint tizenöt Grammy-díjat, aztán váratlanul visszavonult a szerepléstől 2016-ban. Újabban leginkább azért követik a mindennapjait, mert az elmúlt években talán ő volt az a híresség, akinek a legtöbbet sikerült fogynia. Az ilyesfajta történetek felkeltik az emberek figyelmét, így a mai napig is rengetegen vannak, akiket az érdekel, hogyan is csinálta Adele. Az alakját illető eredményről azóta is megoszlanak a vélemények, az énekesnő életében azonban nem csak ez tűnik érdekesnek mostanában.

Állítólag hamarosan új lemezt jelentet meg. Egy hozzá közel álló ismerős szeptember elején azt nyilatkozta, hogy Adele az elmúlt időszak jelentős részét a stúdióban töltötte. Énekesi karrierjét tekintve mindez valóban indokolt volna, hiszen 2015-ben adta ki a jelenlegi utolsó, 25 című albumát. Hogy az eddig leleplezetlen zeneszámok miről szólnak majd, természetesen még nem lehet tudni, de valószínűleg jócskán helyet kapnak majd az énekesnő válásával kapcsolatos érzelmek. Apropó, válás…

Adele és exférje, Simon Koneczki 2019 tavaszán jelentették be, hogy véget vetnek a házasságuknak. Ekkor már egy ideje pletykálták is, hogy a kapcsolat válságban van, és bár abban egyöntetűen megegyeztek a felek, hogy közös fiukat, Angelót együtt nevelik majd tovább, a procedúra két éven át húzódott. Idén márciusban sikerült véglegesíteni a válást.

Az énekesnő a függetlenedés után állítólag rögtön bele is vetette magát a randevúzásra. Először egy Skepta nevű rapperrel hozták hírbe, mindez azonban hamar lecsengett, és következett: Rich Paul. Az említett férfi 39 éves, és sportügynökként tevékenykedik. Ügyfelei közé tartozik LeBron James is, aki 18 éves volt, amikor először találkozott Paullal az ohiói Akron–Canton reptéren. Ők ketten jól kijöttek egymással, ma már a barátságuk mellett üzleti is a viszonyuk. Rich Paul egyébként 2012-ben saját ügynökséget alapított – írta meg az Elle. Ő és Adele július közepén debütáltak együtt egy kosármeccsen, kvázi a semmiből. Fotó is készült róluk, amelynek láttán nem volt kérdés, hogy randevúznak.

A sportügynök ezután LeBron feleségének születésnapi bulijára is elvitte kedvesét, ahol az énekesnő meglehetősen elengedte magát a táncparketten – nem valószínű, hogy akkor vegyült először párja barátaival. A felek ezen a ponton sem erősítették meg a kapcsolatukat, erre egészen szeptember 19-éig várni kellett. Ekkor viszont együtt érkeztek a Met-gálára, közös fotójukat pedig maga Adele posztolta az Instagramjára, elébe menve a pletykálkodásnak. (A poszt harmadik fotója.)

A nagy bejelentésnek is megfelelő fotót szeretettel fogadta az internet, de azért volt, aki afelől érdeklődött, hol van már az énekesnő várva várt lemeze – mintha csak Rihanna közösségi oldalát néznénk!

Ami az énekesnő meglepő fogyását illeti, az eredmény már 2019 karácsonyán is igencsak látványos volt. A valódi áttörés azonban tavaly májusban jött el. Adele ekkor egy teljesen új emberként tért vissza az Instagramjára, mire a fél világ arra akart rájönni, hogyan edzett, mit evett, esetleg mit szedett, hogy képes volt ledobni 44 kilót.

A témában több szakértő is nyilatkozott. Egy brazil edző azzal igyekezett eloszlatni a kételyeket, hogy az énekesnő minden bizonnyal a sirtfood diéta segítségével fogyott le, mely főleg növényi eredetű táplálékra összpontosít, zömmel kelkáposztát és hajdinát fogyasztanak, akik ezt követik. Adele volt személyi edzője már azt tartotta fontosnak elmondani, hogy az énekesnő szerinte nem a társadalmi nyomás vagy mások féltékennyé tétele miatt fogyott le, hanem azért, mert ő maga szeretett volna. Ami pedig az edzést illeti, Adele nyilvánvalóan a konditermeket is előszeretettel látogatta, mi több: az az ismerőse, aki az új albumának hírét harangozta be, egyenesen azt állította, hogy az énekesnő majdnem a hét minden napján sportol. Új párja mellett nem is valószínű, hogy ezen változtatna.

(Borítókép: Adele. Fotó: Kevork Djansezian / Getty Images Hungary)