Visszatér Budapestre a Scorpions

Új albummal és egy világ körüli turnéval tér vissza 2022-ben a Scorpions. A banda Rock Believer címmel adja ki februárban a friss anyagát, amely Klaus Meine szerint pörgős és erőtől duzzadó lesz, pont olyan, mint a nyolcvanas években megjelent lemezeik. Ezt követően világ körüli turnéra indulnak, az első koncertet Las Vegasban adják, ahol a csapat a Planet Hollywood Hotelben lép fel március 26. és április 16. között.

Az Atlanti-óceánon átkelve elindulnak Európában, ahol kilenc országban játszanak majd, hat németországi bulival zárva a sort.

Annyi energiánk volt az album rögzítésénél, és annyira jól szórakoztunk, hogy alig várjuk már, hogy végre újra élőben játszhassunk

– nyilatkozta Matthias Jabs és Klaus Meine.

Soha nem volt még ilyen hosszú turnészünetünk, mint a járvány idején. Ez természetesen megnövelte az étvágyunkat, így most már alig várjuk, hogy visszatérhessünk a turnéra.

A Scorpions visszatér Magyarországra is: 2022. május 30-án a Budapest Arénában lépnek fel.

A zenekar Németország első számú bandájának számít, és az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai rockzenekara is egyben. A mai napig több mint 120 millió lemezt adtak el, több mint 5000 koncertet játszottak, és számtalan díjat nyertek a tagok, csillagot kapott a hollywoodi Rockhírességek sétányán, és olyan időtlen klasszikusokat készítettek, mint a Rock You Like A Hurricane, a Still Loving You és a Wind of Change. Budapesten legutóbb 2019 novemberében láthatta őket a közönség.