Horváth Éva bevallotta, súlyos betegséggel küzd

Megdöbbentő betegségéről vallott az egykori szépségkirálynő, modell és műsorvezető, Horváth Éva. A Borsnak elárulta: egy rejtélyes betegség támadta meg, amely miatt néhány napja az egyik fülére gyakorlatilag megsüketült.

Eddig se hallottam valami tökéletesen. Finoman fogalmazva eléggé süket is voltam. Most azonban az egyik fülemre egyáltalán nem hallok semmit. Valami ráhúzódott úgy, hogy két nappal ezelőtt gyakorlatilag üvöltöttem a fájdalomtól. Mondtam, hogy ha valaki hozzáér, azonnal megverem

– vallott a betegségéről a kétgyermekes anyuka, aki természetesen azonnal orvoshoz fordult.

Rögtön felkerestem az orvosom. A nagyobbik fiam, Kristóf kaphatott el valamit az óvodában, most ő is itthon van, csúnyán köhög. Antibiotikumot írtak fel nekem, se fülcseppet, se egyéb mást. A gyógyszertől azonban őszintén tartok, hiszen szoptatok és attól félek, hogy rosszat tesz a picinek. Még sose kellett antibiotikumot szednem, most se vagyok biztos benne, hogy jó ötlet.