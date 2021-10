Sebestyén Balázs nem volt ott Mészáros Lőrinc esküvőjén

A Forbes Flow elnevezésű rendezvényen Sebestyén Balázs is a vendégek között szerepelt. A műsorvezetővel Galambos Márton főszerkesztő beszélgetett elsősorban a munkájáról, de politikáról és pénzről is kérdezett. Ahogy azt a rádióstól megszokhattuk, röpködtek a poénok is persze, szóba került Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc esküvője is, ahol, mint kiderült, Sebestyén Balázs nem volt jelen.

Számvetés Balázzsal – ezzel a felütéssel kerítettek sort október 8-án a Forbes Flow-eseményen arra a beszélgetésre, amelynek főszereplője Sebestyén Balázs volt. A 44 éves műsorvezetőt, aki jelenleg az ország legértékesebb celebje, és aki már szinte mindent elért, amit a kereskedelmi televíziózásban és rádiózásban el lehet, Galambos Márton, a Forbes főszerkesztője faggatta 45 percen keresztül. Munkáról, üzletről és pénzről is beszéltek, de a motiváció és a hit kérdése, sőt Mészáros Lőrinc esküvője is szóba került.

„1997 óta tévézek, ezt borzasztó kimondani” – jelentette ki a rádiós, aki a beszélgetés elején, amelyről a Forbes készített beszámolót, a televíziózásról kapott kérdéseket. Azt mondta, nagy előnynek érzi, hogy az RTL Klubnál nem kell elvállalnia olyan feladatokat, amelyekhez nincs kedve – persze vannak fix dolgok, de húsz év televíziózással a háta mögött azért már válogathat. Szóba került produkciós cége is, amellyel már tévés műsorokat is készített, de ő gyártja a Balázsékat is a Rádió 1-en, így az NMHH büntetéseiről is ő tárgyal a szervezettel. Korábban az Index is írt arról, hogy a rádiósok a műsorukban elhangzottak miatt többször is kaptak már milliós bírságot, erről Sebestyén Balázsnak egyébként nincs túl jó véleménye.

Az NMHH öreg, poros, borzasztó intézmény. Kimondod reggel, hogy punci, és az NMHH azt gondolja, hogy önértékelési zavara lesz a gyerekeknek. Értem, hogy a kiskorúak védelméről szól ez az egész, de lehetne aktualizálni, a mai fiatalok ennél már előrébb tartanak

– mondta a szervezetről.

Hogy meddig fog még rádiózni, az igazából azon múlik, meddig lesz hozzá kedve. Ha ötből három reggel úgy megy be dolgozni, hogy már nem szereti, amit csinál, el fogja engedni. Azt viszont fontosnak tartja, hogy ne a hallgató legyen az, akinek elsőként feltűnik, hogy elfáradt a műsor, amiről annyi kulisszatitkot elárult, hogy az adásban le vannak osztva a szerepek – ha hármójuk közül egyikőjüket kivennék, már nem működne ilyen jól. Fontosnak tartja azt is, hogy ha nem is barátok, meglegyen köztük a kémia. Politikáról az adásokban szándékosan nem beszélnek, kifejezetten csak szórakoztatni akarnak.

Azt is elmondta, hogy Simicska Lajossal, amíg az ő érdekeltségében volt a rádió, találkozott, Mészáros Lőrinccel viszont nem. Hangsúlyozta, hogy szerinte téves azt gondolni, hogy a tulajdonosoknak nagy beleszólásuk van az általuk gyártott műsorba, és hogy rendszeresen találkoznak velük.

Az nem úgy van, hogy bemegyek Simicska Lajoshoz megrángatni a hózentrógerét, hogy hogy tetszett neki a mai adás

– viccelődött, majd tovább poénkodva kijelentette: Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjén nem volt ott, a kerítésen kívül állt, és várta, hogy valaki dobjon egy sonkatekercset. Kicsit komolyabbra fordítva a szót hozzátette:

Nem voltam ott, túl rövid az élet ehhez.

A meditációra viszont mindennap van kétszer tizenöt perce, a cégét is egy buddhista szertartásról nevezte el, méghozzá egy olyanról, amelyen megtanítják a résztvevőket meghalni. Ennek ellenére nem tartja magát buddhistának, de nagyon foglalkoztatja, mi a célja az emberi életnek, és szinte biztos benne, hogy van reinkarnáció. Arra egyébként, hogy ne a fizikailag érezhető örömökre koncentráljon, a meditáció tanította meg. A terápiákat sem tartja rossznak, de szerinte a munkát nem tudja más elvégezni az ember helyett. Ő transzcendentális meditációt folytat, amivel könnyedén meg lehet tapasztalni a dolog előnyeit. A meditációval szerinte nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz az ember, végül pedig megvilágosodhat, amiről poénkodva megjegyezte: ez a veszély őt nem fenyegeti.