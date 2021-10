Kocsis Tibor üzent a coming out után, nem akart tovább várni

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Kocsis Tibor elmondta, hogy évek óta él boldog párkapcsolatban egy férfival. Az énekes erről D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában beszélt, ahol azt is megjegyezte: László nevű párját korábban sem rejtegette a nyilvánosság előtt, akit mindig párjaként mutatott be.

A műsorvezető azzal harangozta be a 2011-es X-Faktor győztesével készített interjúját, hogy a politika eszköztárában egyre többször tűnik fel az a kisebbség, amelynek életét Tibó belülről ismeri, harcaikat saját bőrén, saját lelkében tapasztalja egészen kiskorától fogva.

Szeretnék jó példával előállni. Szeretném a saját példámat elmondani, megmutatni, ezért vagyok most itt többek között. Nem magamat mutogatni, nem provokálni, nem propaganda az egész, hanem én, Kocsis Tibor, akit ismer egy ország, vagy az országból valahányan, egyébként meleg vagyok

– fejtette ki a műsorban az X-Faktor 2011-es műsorának győztese.

Kocsis Tibor a beszélgetést saját közösségi oldalán is megosztotta, ahol megjegyezte:

Vannak beszélgetések, amelyekre nehéz sort keríteni, mégis meg kell tenned annak érdekében, hogy békére lelj az életedben.

Mint fogalmaz, ezért ült be D. Tóth Kriszta mellé az autóba, és mesélt hosszasan a magánélete olyan részleteiről, amelyekről még soha nem beszélt nyilvánosan. „Jubileumi év ez: kereken 10 évvel ezelőtt nyertem meg az X-Faktort, ráadásul idén lettem 40 éves – nem akarok tovább várni.”

„Boldog vagyok, szerencsés, és határozottan megkönnyebbültem!” – írja a posztban az énekes.

Köszönöm mindezt azoknak, akik körülvesznek és szeretnek, a páromnak, a családomnak és a barátaimnak. És köszönöm nektek is, akik olvassátok ezeket a sorokat, követtek, és hiszem, hogy a jövőben is mellettem lesztek, hallgatjátok a dalaimat és eljöttök a koncertekre. Nem magamra szeretném felhívni a figyelmet, hanem valamire, ami az életem része, és még nagyon sokak számára az, csak nem akarnak, vagy nem mernek róla beszélni.

Mint írja, büszke erre a beszélgetésre, és reméli, sokak merítenek erőt belőle. „Ha egy embernek adtam ezzel valamit, akkor is megérte. De sokaknak szeretnék, mert mindenkinek joga van ahhoz, hogy őszintén élhessen, és igazán boldog legyen – én ebben hiszek!”