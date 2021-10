Ed Sheeran elkapta a koronavírust

Karanténba vonul Ed Sheeran, az énekes ugyanis elkapta a koronavírust, amiről az Instagram-oldalán tájékoztatta a követőit. Miután egy darabig nem tud majd eleget tenni a személyes jelenlétet igénylő vállalásainak, a már leegyeztetett interjúkat, illetve előadásait az otthonából intézi majd.

Elnézést kérek mindenkitől, akit cserbenhagytam. Maradjatok biztonságban

– írta bejegyzésében az énekes.

Ed Sheeran, aki egyébként az angliai Suffolkban, Framlingham közelében él, a múlt héten Londonban lépett fel az Earthshot Prize díjátadó ünnepségén. Jövő héten, egészen pontosan november 6-án a Saturday Night Live vendége lett volna, egyelőre nem tudni, hogy lecserélik, vagy virtuálisan jelentkezik be a műsorba. Emellett november 5-én a BBC gyerekeknek szóló csatornáján futó CBeebies Bedtime Stories című műsorában is jelenése van, ahol Jordan Scott és Sydney Smith I talk like a river című művét kellene felolvasnia – írja a Variety.

Az énekes tervezett turnéja csak 2022-ben kezdődik, az október 29-én érkező lemeze viszont a közeljövőben több promóciós megjelenést is igényelne, amelyeket érinthet a ma bejelentett hír, illetve a fertőzéssel járó karanténkötelezettség.

Angliában az elmúlt napokban megugrott a fertőzöttek száma, a vírus egy új variánsa miatt elképzelhető, hogy ismét korlátozásokat vezetnek be – visszatérhet a maszkviselés, az oltási igazolványhoz kötött beléptetések és a home office – írja a Variety.