Palik László folytatja, a Mannához igazolt a TV2 után

Palik László többéves szünet után, 2018-ban tért vissza a médiába, amikor a TV2-n futó Exatlon című sportreality műsorvezetője lett. Három évad és több mint háromszáz levetített adás után azonban október közepén kiderült, hogy a következő turnusban már nem vesz részt. Bár a csatorna közleménye szerint közös megegyezéssel váltak el egymástól, a többséget azóta is foglalkoztatja, vajon miért került sor Palik távozására. A szakember most reagált a találgatásokra, egyben azt is elárulta, hol és milyen pozícióban bukkan fel legközelebb.

A közleményben minden benne volt, amit a TV2 és én szerettünk volna megosztani. Gyönyörű három évet töltöttem az Exatlonnal, soha nem gondoltam volna, hogy ekkora kaland lesz. Természetesen bejátszott a pandémia is, hisz a második és a harmadik szezonban, a járvány fenyegetése alatt kellett legyártanunk 8000 kilométerre innen a műsort. Szóval ez egy sokszor kemény, tartalmas és örökké emlékezetes három évvé nemesedett bennem. Amellett sem lehet azonban elmenni, hogy az évtizedek alatt az ember azért látja, mi zajlik körülötte. Nem lehet letagadni, hogy egy változás korában élünk, és a médiafogyasztás teljesen más irányt vett.

Palik László azt mondja, bár ő még a lineáris televíziózásban szocializálódott – professzionális tévésként a pályája során az MTV-nél, az RTL Klubnál és a TV2-nél dolgozott –, tisztában van vele, hogy a változásokhoz alkalmazkodni kell, hiszen a közvetlen környezetében, a saját gyermekein is látja, hogy egészen máshogy jutnak médiatartalmakhoz. Ők már nem ismerik a lineáris televíziózást, nem a műsorújsághoz alkalmazkodnak, hanem egész egyszerűen direkt érnek el olyan tartalmakat, amelyek érdeklik őket. Bár korábban évekig távol volt a médiától, a hosszú szünet idején is foglalkoztatta, vajon milyen irányba mozdulnak a fogyasztói trendek, illetve hogy a „hozzá hasonló matuzsálemek” vajon képesek-e még bármit is produkálni ezen a versenypiacon, ahol az online tartalomgyártás vezető pozíciót szerzett.

Azt gondolom, amibe most kezdek, hatalmas kihívás számomra, talán az utolsó nagy kihívásom, ugyanis a verseny itt korlátlan. A YouTube-ra percenként a világon ötszáz óra anyagot töltenek fel, egy adott percben tehát ezzel az ötszáz órával kell versenyeznie annak, aki úgy gondolja, hogy az online téren keresztül megy. Ez a dolog mindig is halálosan izgatott, és még ennyi idősen is nagyon foglalkoztat. Engem ugyanis egyetlen egy dolog érdekel, így vagyok bekötve: a verseny.

Több évtizedes televíziózás után Palik László tehát most az online térben is megméretteti magát, abban bízva, hogy egy virtuális platformon is képes eredményt elérni és értékeset alkotni az újonnan épített csapatával. A szakember a Manna Vision Media Kft.-vel együttműködésben, a YouTube-on készít sorozatot, amely a Palikék Világa by Manna címet kapta, és heti három epizóddal jelentkezik majd rendszeresen.

Az online platformok megadják a fogyasztóknak a szabadságot, hiszen akkor és azt néznek és hallgatnak, amit akarnak. Érvelhetek, hogy elnézést, én nem ebben szocializálódtam, és hatvanévesen hadd ne kelljen új kunsztokat tanulnom, de erre azt mondja a fogyasztó: értem, Palik bácsi, kuka. Ha tetszik, ha nem, »alkotó televíziósból« – ami az eddigi hivatásom volt –, eljött az ideje, hogy elhagyjam a televízióst, és egy új világban próbáljak szerencsét, természetesen felhasználva mindazt az ismeretanyagot, amit a televíziózástól kaptam az elmúlt majd negyven évben. Ehhez meg kell találni azt a módszert, illetve tartalmat, amiben hiszünk. Ebben a modern világban erre az online tér alkalmas, aminek ráadásul van egy olyan pikantériája, hogy azonnali visszajelzést ad

– mondta a tévés. A közös munkáról a Manna Vision Media ügyvezető igazgatója is bizakodóan beszélt, Enyedi András ugyanis több évtizedes televíziózás után azért vállalta el májusban ezt a pozíciót, hogy létrehozzon egy olyan médiaportfóliót, amely kellőképp korszerű és dinamikus, a jelenleg rendelkezésre álló technikákat a legmesszemenőbben kihasználja, és képes eljutni a potenciális fogyasztókhoz. Úgy gondolja, nincs már tipikus televíziónéző vagy rádióhallgató, ehelyett egy olyan közönségnek kell tartalmat gyártani, ami több felületen, több formátumban szeretne tartalmat fogyasztani, akkor és ott, amikor és ahol ő akar.

A fogyasztó egy komplex médiaélményt keres, ezt kell kiszolgálni. Nem mondanám, hogy a rádió vagy a televízió lineáris verziója megszűnne. De az biztos, hogy régen egyetlen készülékre gyártottunk egy darab lineáris jelet, ez később kiegészült először az on demand szolgáltatásokkal, majd a technológiai fejlődésnek köszönhetően az egész egyszer csak felrobbant. Most úgy kell tartalmat előállítani, hogy több platformra, több formátumban gyártunk azért, hogy ugyanazt a célcsoportot el tudjuk érni, és a közönség megkapja azt a komplex médiaélményt, amit szeretne

– magyarázta Enyedi András, hozzátéve: ilyen szempontból a feladat sokkal bonyolultabb, és sokkal nagyobb kreativitást és innovációt igényel, ami személy szerint őt nagyon izgatja, hiszen ez régóta kulcsfontosságú a munkájában. A szakember ügyvezetőként több mint húsz hazai tévécsatorna beindításában vagy fejlesztésében vett részt, amiben elsősorban az alkotási vágy vezérelte – hogy létrehozzon egy médiaterméket. Mindez most annyiban változik, hogy a Manna brand alatt – a már működő rádiócsatorna mellett – több platformra állítanak elő tartalmat.

A Manna FM egy közösségi rádió, amelynek elég nehéz felvennie a versenyt az országos kereskedelmi adókkal, hiszen Budapesten, illetve a főváros 80-100 kilométeres körzetében lehet csak hallgatni, a státuszából fakadóan pedig vannak bizonyos kötelezettségek, amiket be kell tartani. A közösségi pozíció ugyanakkor pluszfelelősséggel is jár, ami egyébként gyönyörű szép szakmai kihívás. Ahhoz, hogy egy ilyen keretrendszerben fel tudjuk venni a versenyt más médiaszolgáltatókkal, át kell vonulni egy másik térbe, illetve platformra is. Ez a jelenlegi tartalomfogyasztási szokások mellett szinte kötelező feladat

– magyarázta az ügyvezető. Enyedi azt mondja, amikor elindult a Manna FM fejlesztése, meghatároztak egy stratégiát, amellyel a jelenlegi kommunikációs zajban „normális rádióként” erős, klasszikus értékrend alapján álló tartalmat tudnak adni, amely az embereket érdeklő, hétköznapi témákat fog meg. Nem szeretnének belemenni a depresszív hangulatkeltésbe, ehelyett pozitív üzenetekkel inspirálnak, ha kell, utat mutatva a közönségnek, és minőségi, jó zenékkel szórakoztatnak. A tartalmi célok mellett mindenképp ki akartak törni a meglévő technikai kapacitásokból, és átmenni egy másik térbe. Ennek első lépése egy online applikáció elindítása volt, amely az FM keretein túl hozzáférést ad a Manna tartalmához, a következő mozzanata pedig az online térbe való kilépés lesz.

Egyértelmű volt, hogy médiaportfóliót kell kiépítenünk olyan elemekkel, amiket a közönség igényel, azaz több felületen kell kreatív, innovatív és az igényeknek megfelelően változó tartalmat nyújtanunk. Szeretnénk teret adni olyan, az online térben már bizonyított műsorkészítőknek, akik támogatás híján nem tudtak továbblépni és megkezdeni a fejlesztési folyamatot, vagy olyan fiatalokat bevonzani, akik az első szárnypróbálgatásokon már túl vannak, de szintén megrekedtek. A Manna missziója olyan aktív közösségek támogatása is, amelyek szeretnének a világ felé szólni. A Manna tehát egy ernyőmárka lenne olyan tartalmak felett, amiket vagy saját magunk fejlesztünk és gyártunk, vagy mások állítanak elő, de vannak annyira értékesek és minőségiek, hogy igazodik az értékrendünkhöz.

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta: profi szakértői csapatot sikerült összeállítaniuk, így nem kell kompromisszumot kötniük a minőség terén. Ebből a szempontból tehát nyugodtak, és nagy várakozással indítják el a Palik Lászlóval dédelgetett projektjüket is, amit nagy durranásnak szánnak. Hogy a sorozatban mire lehet számítani, arról a műsorkészítő mesélt részletesen.

A mai nappal létrejön, de valójában november 15-én indul a Palikék Világa by Manna, ami egy önálló tartalmi struktúra a YouTube-on. A műsorhoz a Manna biztosítja azt a bázist, ahol semmi mással nem kell foglalkoznunk, csak a tartalom-előállítással. Úgy tudunk kilépni az online térbe, hogy nem kell kompromisszumokat kötnünk, sem technikailag, sem tartalmilag, sem a személyi állományt tekintve. Ennek megfelelően nem feltétlenül statikus, hanem sok esetben dinamikus tartalmakat gyártunk. Nem leszünk székhez és falhoz kötve.

Palik László szerint az, hogy mozgalmas anyagokat forgassanak, nagyon fontos, mert ma már mindenkinek a hollywoodi filmekkel kell versenyre kelni, épp ezért egy új tartalmi struktúrát is kifejlesztettek. Az is kiderült, hogy a műsorvezető nem egyedül vezényli le az adásokat, Wágner Tamás kreatív producer és Konyári Edinka szerkesztő is csatlakozik hozzá, akik évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az egyes részekben ráadásul olyan pillanatokat is elkaphatnak a nézők, amik nem feltétlenül kerülnének bele egy szokásos műsorba.

A műsorkészítés egy kollektív szakma, amit szeretnék megmutatni. Tomi és Edinka épp ezért előre lép a kamera elé, és ezérta Palikék Világa valójában három ember közös teljesítménye lesz, akik három teljesen különféle életkorból, világból, tapasztalati tömegből, megközelítési módból érkeznek, viszont mégis van valami megmagyarázhatatlan közös bennük. Ezt hívják úgy, hogy kémia. Persze ez nem azt jelenti, hogy mi nem tudunk veszekedni, sírni, nevetni, kiabálni, hiszen a műsorkészítés egy őrjöngős műfaj. Viszont ezt most meg is mutatjuk – azaz nem arról fog szólni a műsor, hogy Palik Laci sterilen ül, és létezik.

A mai naptól indul tehát a műsor YouTube-csatornája, amelyen november 15-étől heti három alkalommal kap friss tartalmat a fogyasztó, hétfőn, csütörtökön és szombaton, mindhárom alkalommal más-más tematikában. A hétfői adás főként aktualitásokról szól, ebben összegzik az elmúlt hét eseményeit annak függvényében, mi érdekli az embereket. A híreket a saját szemszögükből dolgozzák fel stúdióbeszélgetés, illetve helyszíni riport formájában, vagy akár külső személyek megszólaltatásával. Ha valaki azt hinné, Palik László kezd eltávolodni a sporttól, az téved: lesz egy kifejezetten mozgással kapcsolatos formátum is.

Iszonytatosan hiszek a sportban és az egészséges életmódban. Ma már a pandémiával kapcsolatban is azt mondják az orvosok, hogy sportoljunk, éljünk egészségesen, lehetőleg ne legyen túlsúlyunk, mert egy ilyen járvány pont azokat támadja, akiknek támadhatóbb a szervezete. Szeretném a sporthoz való viszonyomat másoknak is átadni. Ennek az eszköze a Futtában című formátum, amelyben futás közben beszélgetek a hozzám csatlakozóval, aki lehet űrhajós, kutató, de akár politikus vagy atléta is. Ezek a beszélgetések teljesen mások lesznek reményeink szerint, mint amit eddig megszoktunk »békés, nyugodt stúdiókörülmények között«, hiszen más jön ki az emberből, amikor levegőért küszködik, vagy a testében adrenalin szabadul fel.

A viccesebb tartalmak sem maradnak el persze. Készül olyan adás is, amelyben a kollégák, illetve a közönség kihívások elé állítja a triót. Palik szerint elképzelhető az is, hogy 4-es, 6-os villamost kell vezetnie, vagy épp azt kérik tőle, hogy süssön pogácsát, és aztán egye is meg. Emellett olyan epizódokkal is készülnek, amelyekben felkeresnek a látókörünkből már jó ideje eltűnt embereket, hogy kiderítsék, hogyan élik jelenleg az életüket. Időnként toplistát is összeállítanak majd: az ilyen részekben a felhasználók érdeklődésének megfelelően készítenek egy top 5-ös sort a hét futócipőjét, hazugságát vagy akár repülőgépfestését bemutatva.

Részben az új műsor felvezetéseként Palik László rendszeresen feltűnik majd a rádióban is, hiszen mostantól már ő is a Manna család tagja. Az is kiderült, hogy a hamarosan debütáló sorozattal nem áll meg az együttműködés: Enyedi András azt mondja, a háttérben folyamatosan zajlik az előkészítés és a kreatív munka az új formátumokon. Az ügyvezető szerint biztos, hogy lesznek meglepetések, és olyasmi, ami a felsorolt tartalmakon túlmutatva ütni fog – egyetlen dolog, ami közös marad bennük, hogy a minőségben nem kötnek kompromisszumot.

Amikor elindítunk valamit, hatalmas az izgalom, überfrász van rajtam. Nagyon várom, milyen lesz a fogadtatás, mert ha az első részre kíváncsiak a felhasználók, a másodikra viszont már nem, abba a műsorkészítő belehal, hiszen ez azt jelenti, hogy nem volt jó, amit csinált

– mondta Palik László, hozzátéve:

Ezért fontos, hogy értsük az igényeket, és kiszolgáljuk azokat, azonban ezt csak megfelelő háttérrel lehet csinálni. Bármennyire is bennünk volt a kollégáimmal évek óta a bugi, hogy ki kellene próbálni az online teret, mivel a lineáris televíziózásból jövünk, tudtuk, hogy ezt csak úgy lehet hatékonyan megcsinálni, ha masszív talpazatról indulunk, ami hátteret ad ahhoz, hogy csak a tartalommal foglalkozzunk. Ez a Mannával kötött stratégiai szövetségünk lényege, amelynek első lépése ez a YouTube-csatorna. És igen, már tudjuk a második és a harmadik lépésünket is, és remélem, hogy néhány hónap múlva erről is beszélhetünk.

(Borítókép: Palik László. Fotó: Kaszás Tamás / Index)