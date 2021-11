Jon Bon Jovi elkapta a koronavírust

Pozitív koronavírus-tesztet produkált Jon Bon Jovi. Az amerikai zenész október 30-án Floridában állt volna színpadra, ám a fertőzés miatt törölnie kellett a fellépést. A hírek szerint az énekes egyébként megkapta az oltást, képviselője, Kristen Foster a CNN-nek megerősítette, hogy a történtek ellenére jól érzi magát. Mint írják, vasárnap reggel elkülönítették, a közeljövőben pedig nincs olyan tervezett fellépése, amit a betegség miatt le kellene mondania.

Szombaton egyébként egy rajongói eseményen lett volna jelenése. A „Runaway with Jon Bon Jovi” elnevezésű rendezvényen, amelyre egy sztorizással egybekötött fellépéssel készült, a közös fotózkodás mellett a résztvevőknek arra is lett volna lehetőségük, hogy kérdezzenek az énekestől, illetve egy jelmezes halloween parti is szerepelt a programban.

A Variety szerint nem ez az első alkalom, hogy Jon Bon Jovi zenekara érintett a járványban. A pandémia korai szakaszában a billentyűse is elkapta a vírust. A világsztárok közül legutóbb egyébként Ed Sheeran volt az, aki koronavírus-fertőzés miatt kénytelen volt lemondani a programjait, pedig a brit popsztár elég sok mindent tervezett a napokban a hétvégén megjelent lemezével kapcsolatban.