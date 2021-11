Will Smith egyszer elgondolkozott azon, hogy megöli a saját apját

Will Smith neve az utóbbi időben leginkább azért bukkant fel a szalagcímekben, mert újabb és újabb részletek derültek ki Jada Pinkett Smithszel való különös házasságáról. Az állítólag háremet tartó színész eközben titkon igencsak komolyra fordította a szót: nemsokára megjelenik életrajzi könyve, melyben olyan gyerekkori traumát mesél el olvasóinak, amire senki sem számított.

A Man In Black színészének és apjának mindig is kérdéses volt a kapcsolata. Bár Will pozitívan beszélt Willard Christopher Smith, Sr.-ról, mondataiból érezhető volt a keserűség. Mint kiderült, nem is voltak alaptalanok az ellenérzései.

A színész hamarosan debütáló memoárjából a People közölt le egy részletet, ami egy olyan gyerekkori traumát jár körbe, ami Smith egész életét meghatározta. Mindössze kilencéves volt, amikor végig kellett néznie, ahogyan az apja olyan erővel üti fejbe az édesanyját, hogy az a földre rogy, és vért köp. Mint írja, egész életét végigkísérte ez a sokkoló élmény, és bármit is tett azóta, mind egy burkolt bocsánatkérés volt az édesanyja felé, amiért nem lépett közbe, sőt. Az általa játszott vicces vagy éppen hősies karakterek is azért voltak fontosak neki, mert a bőrükbe bújva úgy érezte, elmenekülhet a gyávaság elől.

Will Smith tinédzser volt, amikor a szülei különváltak. A fiatal színész egyébként szoros kapcsolatban maradt az apjával, és sokat volt mellette, miután kiderült, hogy rákkal küzd. Egy ponton azonban előtörtek belőle a gyermekkori sérelmek, és komolyan elgondolkozott azon, hogy megölje-e a férfit, aki bántotta az édesanyját.

Volt egy éjszaka, amikor finoman átgurítottam a kerekesszékét a hálószobájából a fürdőszobába. A két szoba közötti út a lépcső teteje mellett haladt el. Gyerekként mindig azt mondtam magamnak, hogy egy napon megteszem, megbosszulom az anyámat. Ha elég nagy leszek, elég erős leszek, ha már nem leszek gyáva, megölöm. (...) Megálltam a lépcső tetején, és azt gondoltam: le tudnám lökni, és könnyedén megúszhatnám. Ahogy az évtizedek óta tartó fájdalom, düh és sértődöttség elmúlt, megráztam a fejem, és továbbtoltam apát a kerekesszékben a fürdő felé

– írja vallomásában a színész.

Smith egyébként azt is hozzátette, hogy az apja bár erőszakos volt, minden meccsén és előadásán ott volt. Alkoholista volt, de minden fellépésére józanul érkezett, és a stúdiókat is meglátogatta, ahol a fia dolgozott.

Ugyanaz az intenzív protekcionizmus, amivel a családját terrorizálta, tett ételt az asztalra is életem minden estéjén.

A memoárból kiderül, hogy a színész szerint a materiális dolgoktól hiába vár bárki lelki békét vagy kiteljesedést, az út végén úgyis csak az számít majd, mennyien szeretnek, és az ő arcára is ez csal mosolyt.

Ami az édesapjával való kapcsolatát illeti, a sors úgy hozta, hogy a Kaliforniába jöttem című sorozatba is belecsúszott némi valóság kettejüket illetően. A szériában ugyanis van egy rész, amely arról szól, hogy a fiatal Will 14 éve meglépett apja visszatér, de aztán újabb kifogást keres, és ismét kisétál az életéből. A jelenetre szinte azt lehet mondani, hogy nem volt előre megírt, Will játéka ugyanis annyira őszinte és élethű volt, hogy még a stábot is meghatotta. Mivel a színészt valóban magára hagyta az apja, elragadták az érzelmei, így a jelenet végén látható ölelés sokkal inkább őszinte reakció volt a színészek részéről, mintsem előre megírt mozdulat – írta meg a Project Casting.

Én ott voltam a felvételen. Az egész műsor csendes volt, még a vicces részek alatt is, és nem tudtam rájönni, miért. A jelenet előtt Will Smith eltűnt. Megjelent, egy felvétel alatt megcsinálta ezt a jelenetet, majd ismét eltűnt (...) Általában a rendező újravette a jelenetet, de valójában semmi sem pótolhatta ezt a pillanatot. Az emberek sokáig sírtak, amikor vége volt, és mindent megtettek, hogy ne csapjanak zajt, mielőtt a rendező azt mondta volna, hogy „vágd”. Tízéves voltam. Soha, de soha nem fog elfelejteni

– emlékezett vissza a forgatásra egy Reddit-felhasználó.

Willard Christopher Smith, Sr. végül 2016 novemberében adta fel a rák elleni harcot. Fiával való kapcsolatának rejtélyét valószínűleg már senki nem fogja tudni megfejteni, a színész hamarosan megjelenő memoárjából azonban minden bizonnyal több is kiderülhet majd kettejükről.