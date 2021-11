Császár Előd: Apám barátja letolta a nadrágját, hogy kielégítsem

A zeneszerző és énekes Hajdú Péter műsorában volt vendég, ahol arról beszélt, hogy gyerekkorában szexuálisan zaklatták. „Az apám legjobb barátja akart elkapni tízévesen. Letolta a nadrágját, és közölte, hogy elégítsem ki” – vallott élete egyik traumájáról Hajdú Péternek.





Császár Előd a közelmúltban tért haza Amerikából, ahol Shane54 néven futott be karriert, világszinten jegyzett DJ-vé vált. Nyolc évvel ezelőtt az Égető Márióval (Myon) jegyzett daluk, a Lie To Me hosszú ideig vezette a Billboard Dance listát is.

Császár Előd magyarországi karrierje azt követően tört meg, hogy 1998. december 17-én halálos közlekedési balesetet okozott, amikor Budapesten autójával megcsúszott, karambolozott egy rendőrautóval, amelynek vezetője, egy 25 éves rendőrtiszt meghalt.

A dalszerző énekes az eset óta amúgy nem először tűnik fel a magyar médiában, vezetett például műsort a Class FM rádióban, 2019-ben pedig az RTL Klub Konhyafőnök VIP adásaiban mutatta meg gasztronómiai tudását.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(index/lifetv)