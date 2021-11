Meghan Markle korábbi üzenetváltásaiból több dolog is kiderült: többek között az, hogy a brit királyi család nem értette, a hercegné miért nem állítja le személyesen az apja ellene folytatott lejáratási kampányát, ezt pedig nem mulasztották el szajkózni is Harry hercegnek.

Jó ideje nem titok, hogy Meghan Markle nem tartja a kapcsolatot családjának apai ágával. Ez nem is meglepő, hiszen Thomas Markle és gyermekei előszeretettel keresik fel a sajtót ilyen-olyan történetekkel, melyeknek nagy vonalakban annyi a lényege, hogy a sussexi hercegné csupán egy beképzelt valaki, aki sikeresen felkapaszkodott a társadalmi ranglétrán, miközben róluk teljesen elfeledkezett.

A hercegné egy ideig tűrte a szidalmakat, 2018 nyarán azonban a Mail On Sunday című lap részleteket közölt abból a privát levélből, amelyet az apjának írt. Meghan beperelte az újságot kiadó Associated Newspapers Limitedet, és meg is nyerte az ügyet, de a kiadó megtámadta az ítéletet, így az eljárás folytatódott.

Meghan Markle állítólag pontosan tudta, hogy az apja közkinccsé teszi majd azt a bizonyos levelet, ezért igyekezett a lehető legkörültekintőbben fogalmazni, nehogy a lapok kontextus nélkül közöljék a gondolatait. Kiderült, hogy a hercegné azért írt az apjának, mert nem tudta tovább nézni a férje szenvedését.

Állítása szerint nem volt elég baj, hogy meg kellett birkózniuk az apja és a testvérei felől érkező folyamatos támadásokkal, a brit királyi család sem segített a helyzeten, ugyanis folyvást nyomasztották Harry herceget, hogy miért nem tud Meghan egyszerűen találkozni az apjával, és leállítani őt.

A hercegné szerint ez nem volt opció, azonban szerette volna megvédeni a férjét a folyamatos bántalmazástól, ezért megírta azt a bizonyos levelet.

Alapvetően nem értik a helyzetet, de azzal, hogy írok egy levelet, Harry legalább elmondhatja, hogy megpróbáltam, de apám így sem áll le. Ezzel megvédem a férjemet az állandó szidalmazástól, és bár valószínűtlen, talán az apám is megáll egy pillanatra

– idézte a Page Six Meghan Markle nyilvánosságra került üzenetét, amit még a kommunikációs vezetőjének, Jason Knaufnak írt 2018-ban.

A hercegné hozzátette, hogy azért is próbált meg nyitni Thomas Markle irányába, mert voltak idők, amikor tényleg az apjaként tekintett rá, még ha elmondása szerint a férfi nem is viselkedett ennek megfelelően. Az említett levél egyébként a lap szerint nem sokkal az után született, hogy Thomas Markle az utolsó pillanatban úgy döntött, nem megy el lánya esküvőjére, amiről egyébként később állította, hogy meg sem hívták.

(Borítókép: Meghan Markle és Harry herceg Ausztráliában. Fotó: James D. Morgan / Getty Images Hungary)