Schobert Norbert: A Nébih által indított eljárás nem ellenem folyik

A fitneszguru reagált az Indexnek arra, hogy visszahívták az egyik általa forgalmazott terméket. Elmondta, ki a felelős a történtekért, és azt is, milyen lépéseket tettek az ügyben, amelynek több pontját is szeretnék tisztázni a hatóságokkal. A visszahívott terméket kifejlesztő vegyészmérnök is megszólalt.

Ahogy korábban az Index is megírta, visszahívták a Norbi Update Keto Mézédes - Mézhelyettesítő szirup, édesítőszerekkel elnevezésű terméket, arra hivatkozva, hogy nem engedélyezett adalékanyagokat tartalmaz. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a jelölésen feltüntetett értékhez képest tűréshatár feletti mennyiségű szénhidrát van benne.

A Vitacool Prémium Kft. mézpótléka egyébként néhány héttel ezelőtt került Schobert Norbert üzleteinek polcaira. Hogy az üzletember mit szól ahhoz, hogy máris kivonták a forgalomból, arról az alábbiakat nyilatkozta az Indexnek.

A Nébih által indított eljárás nem ellenem, hanem a gyártó ellen folyik, aki mindent magára vállalt. Ugye az én nevemen fut a termék, de nem én állítom elő

– szögezte le a fitneszguru, az alábbiakkal magyarázva a történteket:

Először is a Nébih rossz kategóriába sorolta az árut. Édesítőszerként vizsgálta be, pedig nem az, hanem egy mézhelyettesítő szirup. Nagyon fontos, hogy a szirupban lehet tartósítószer meg tejsav. A másik, hogy nem közölték, hogyan mérték meg benne a szénhidrátot. Többszöri kérésre sem. Márpedig erre kétféle módszer létezik. Az egyik a hagyományos megoldás, ami 100 fokos melegítést jelent savas közegben. Ebben a termékben rezisztens keményítő van, ami egyébként nem szívódik föl, de ha 100 fokos hőfokon savas közegben feloldják, akkor cukorrá alakul. Ha így mérik, akkor lehet, hogy magasabb értéket mutat a szénhidrát tekintetében. Ám a diétás termékeket pont a rezisztens keményítő miatt gázkromatográfiával kell mérni, úgy nem fog feloldódni a keményítő. De egyelőre nem mondták meg, milyen módszerrel történt a mérés.

Schobert Norbert azt is elárulta, hogy a szóban forgó termék fejlesztését az évtizedek óta diétás termékek fejlesztésével foglalkozó Mester Miklós vegyészmérnök végezte. A bajai szakember az üggyel kapcsolatban az Index megkeresésére az alábbiakat mondta:

Mindenki szereti, ha a hatóság nagyon tökös és kemény, és határozottan kiáll a fogyasztók érdekeiért. Ez jó. Amit meg kell nézni, az az, hogy mi alapján áll ki a hatóság, és hát itt kezdődnek a gondok, ugyanis van egy cukormérési eredmény, ami nem annyi, amennyi a címkén szerepel, hanem több. Amiről csönd van, az az, hogy milyen módszerrel kapták ezt a mérési eredményt. Van ugyanis egy egyszerű meg egy bonyolultabb. A kémikusok egyesületének van egy ajánlása, hogy rosttartalom esetén hogyan kell cukrot mérni – ez a bonyolultabb módszer. Itt erős a gyanú azzal kapcsolatosan, hogy a hatóság az egyszerűbb módszert alkalmazta, és a rosttartalom egy részét bemérte mint cukrot.

Mester Miklós azt is hozzátette: nagyon bízik a hatóságokban, de csak akkor, ha teljesen nyilvánosan és átláthatóan működnek. Kérdésünkre azt is elmondta: már jelezték, hogy szeretnék tudni, milyen eljárással történtek a mérések, de erről egyelőre még nem kaptak információt. Pedig ahogy Schobert Norbert, ő is elképzelhetőnek tartja, hogy a termékben lévő rezisztens keményítőt is cukorként azonosították.

A fitneszguru kérésünkre a mérési eredményekről is beszámolt.

Két gramm volt a címkén, és hét grammot mértek. Hat grammnál még nem bírságoltak volna meg, mert négy gramm a mozgástér, a tűréshatárt tehát egy grammal léptük túl. Azt is tudni kell, hogy a mézben 82 gramm cukor van. Tehát a hét gramm is tizenkétszer kevesebb, mint a méz szénhidráttartalma.

Az üzletember elmondta: a visszahívott terméket elküldték gázkromatográfiai mérésre, amelynek várhatóan hétfőn vagy kedden meg is lesz az eredménye. Schobert egyébként úgy gondolja, a feljelentést a méhészek tették ellene, mert úgy érezték, az új termékkel a piacukra törnek, holott szerinte erről egyáltalán nincs szó.

Egy elhízott vagy cukorbeteg ember nem ehet mézet, mert a 82 gramm cukortól sokkot kap. Az íz viszont hiányzik neki. Ezt a terméket az íz pótlására hoztuk létre, nem a méz ellen, hanem annak helyettesítésére. Van ugyanis egy társadalmi réteg, aki nem ehet mézet. Mi nekik szántuk ezt a terméket, ami nem veszi el a méz piacát.

