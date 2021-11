Kiderült, hogy Diana és Károly közül ki lépett félre először

Több évtizedes titokra derült fény a brit királyi családnál, ami másfajta megítélés alá helyezi Károly herceg és néhai felesége, Diana házasságnak képét. Korábban mindenki úgy hitte, Károly volt a hűtlen fél, és csalta meg előbb a feleségét Camillával.

Most viszont kiderült, hogy valójában Diana lépett félre először testőrével, Barry Mannakeevel. Károly herceg csak ezután fordult örök szerelme felé. Legalábbis ezt állítja egy forrás, aki korábban a hercegi pár személyzetének volt a tagja.

Diana rajongói évtizedek óta azt hiszik, Károly nem szerette és megcsalta a feleségét, azt azonban nem tudják, mi vezetett idáig. Valójában először a hercegné lépett félre Barry Mannakeevel

– árulta el a CNN új dokumentumfilmjében Allan Peters.

Ezt a véleményt Jonathan Dimleby író is alátámasztja. Az uralkodócsaládról író szerző úgy látja: Diana és Mannakee viszonya egy balmorali horgászáskor kezdődött 1985-ben, míg Károly és Camilla egy évvel később találtak egymásra.

Allan Peters állítása szerint tanúja volt a hercegné lebukásának.

Észrevettem, hogy Diana furcsán kezd viselkedni Mannakee közelében. Rákérdeztem, van-e közöttük valami, de letagadta. Aztán idővel beismerte a kapcsolatukat. Később a herceg kezdett érdeklődni, hogy a neje miért viselkedik olyan furcsán. Kértem, ezt beszélje meg ő vele. Erre azt felelte, megpróbálta, de csak annyit tudott meg, hogy a felesége szomorú, mert a testőrét áthelyezik. Ezért Károly el akarta érni, hogy maradjon a férfi a pozíciójában. Én viszont közöltem vele, ha ez megtörténik, annak nem lesz jó vége. Ebből megértette, hogy Mannakee a felesége szeretője. Ezek után kezdte csak újra a románcát Camillával. Tehát nem ő volt először hűtlen

– emlékezett vissza.

Diana hercegné és Barry Mannakee románca viszont nem tartott sokáig, mivel a férfit 1986-ban áthelyezték a Diplomáciai Védelmi Osztaghoz, egy évre rá pedig rejtélyes körülmények között halt meg egy motorbalesetben, egyesek szerint nem véletlenül.

Korábban a hercegné is úgy gondolta, hogy szeretőjét szándékosan gázolták el, emiatt saját embereivel is nyomoztatott. A The Sun című brit napilap információ szerint Dianának összesen nyolc szeretője volt.

Barry Mannakeen kívül James Hewitt katona, Oliver Hoare régiségkereskedő, Hasnat Khan sebész, James Gilbey autókereskedő, Will Carling rögbijátékos, Christopher Whalley ingatlankereskedő, illetve Dodi al-Fayed üzletember is viszont folytatott Dianával a lap állítása szerint.

(via Blikk)