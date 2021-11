Forgács Gábor a rák után a koronavírust is legyőzte

Még tavaly nyáron diagnosztizáltak rákot Forgács Gábornál, aki azóta több műtéten is átesett. A színészt idén februárban megoperálták. Már jó ideje várta, hogy visszatérhessen a munkájához, néhány hónappal később azonban újabb nehézség jött az életébe, miután augusztusban megfertőződött a koronavírussal.

Minden óvintézkedést betartottam, mégis valahogy elkaptam a Covidot. Meggyőződésem, hogy a két Pfizer-oltásnak köszönhetően úsztam meg viszonylag könnyen a fertőzést, mert bár kórházba is kerültem néhány napra, nem voltak komoly tüneteim. A csípőm fájt nagyon, de hogy ennek a vírus volt-e az oka, máig nem tudom. Mindenesetre a biztonság kedvéért kaptam egy csomó vitamint és oxigént is a békas*gg, akarom mondani a békesség kedvéért, hogy megkönnyítsék a légzésem, de három nap után haza is engedtek