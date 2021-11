Hová tűnt Anna Faris?

45 éves lett a Horrorra akadva színésznője. Anna Faris az utóbbi években keveset hallatott magáról, nemrég pedig egy fájdalmas beszólást is kapott volt férjétől, még ha az nem is volt szándékos a részéről...

Anna Farist a Horrorra akadva szériából ismerte meg a világ. A szőke színésznő ugyan több mozifilmben is kipróbálta magát, komolyabb szerepeire kevesen emlékeznek, inkább komédiákat és meséket színesített előadásával.

A marylandi születésű Annát szülei már gyerekkorában is biztatták a színészkedésre, be is íratták egy gyerekeknek szóló drámaszakkörre, ahol igencsak jól teljesített. Az egyetemen angol irodalomból szerzett diplomát, és kis híján abba is hagyta a színészkedést, mert úgy vélte, számára nem ez a legpraktikusabb karrier.

Végül mégis úgy alakult, hogy az említett szakmában találta meg a számításait. Saját elmondása szerint az volt meglátása, hogy másban egyszerűen nem tehetséges, így tulajdonképpen nem is volt más választása. Bár a szülei továbbra is támogatták, a színésznő nem titkolta, hogy nem biztos abban, hogy büszkék komédiás szerepeire – írta meg az Independent.

Bár Anna főként vígjátékokban és romantikus filmekben remekelt, időnként komolyabb szerepekben is volt lehetősége megmutatni a tehetségét. Ilyen volt a Frankenstein játékai vagy az Elveszett jelentés.

A színésznő egyébként szerelmeit is a szakmájának köszönhette. Első férjével, Ben Indrával a Lovers Lane című horror forgatásán ismerkedett meg. Négy évig voltak házasok, mielőtt 2008-ban különváltak volna, a procedúra végén Anna 900 ezer dollárt fizetett volt férjének a People szerint. Nem sokkal ezután érkezett az életébe Chris Pratt, akivel a Szédületes éjszaka című film forgatókönyvének felolvasásán ismerkedett meg. 2009-ben oltár elé is léptek, egyetlen közös gyermekük, Jack Pratt 2012 augusztusában jött a világra koraszülöttként. A kisded hónapokat töltött az intenzív osztályon, mielőtt hazatérhetett volna.

A pár végül váratlanul be is dobta a törölközőt 2017-ben, ami sokakat meglepett, hiszen bár a magánéletüket mindig is óvták a nyilvánosság előtt, úgy tűnt, kettejük szerelme tündérmesébe illő. Évekkel később a színésznő tett is egy megjegyzést a házasságot illetően, bár az nem volt teljesen tiszta, hogy Chris Pratt vagy Ben Indra volt a mondottak alanya.

Azt hiszem, minden szakításom után rá kellett jönnöm, hogy egy halom dolog fölött szemet hunytam, ami fölött nem kellett volna. Mintha meg lett volna kötve a kezem. Nem hiszem, hogy ez valaha is az önálló döntésem lett volna. (...) Szerintem sokkal okosabb, erősebb és bátrabb dolog felbontani egy eljegyzést, mint amit én tettem. Valószínűleg azért, mert mindenki arra számít ilyenkor, hogy jön az esküvő, és úgy vagyunk vele, hogy jó, legyünk túl rajta

– mondta a színésznő, aki egyébként idén ismét férjhez ment, Michael Barrett operatőr vezette oltár elé.

Ami Chris Prattet illeti, a színész ugyancsak újraházasodott, Arnold Schwarzenegger lányát, Katherinet vette feleségül 2019-ben. Közös kislányuk, Lyla Maria egy éve született meg, akit bár a szülők nem mutogatnak a nyilvánosság előtt, oda meg vissza vannak a piciért. A színész november elején írt is egy szívhez szóló üzenetet a feleségéhez, sorai között azonban megfogalmazott valamit, ami sokak szerint meglehetősen méltatlan volt Anna Farisszal szemben.

Srácok, komolyan. Nézzétek, hogy néz rám. Mármint, találjatok már magatoknak valakit, aki így néz rátok! Értitek? A templomban találkoztunk. Csodálatos életet adott nekem, és egy csodálatos, egészséges kislányt is, és bár néha olyan hangosan rág, hogy inkább beteszem a fülhallgatómat, ez a szerelem

– hangzott a poszt egy része, ami rendesen felborzolta az internetezők kedélyeit.

Chris Pratt és Anna Faris közös fia két hónappal korábban jött a vártnál, ami miatt maradandó egészségügyi károsodást szenvedett. Jacknek élete során több műtétre is szüksége volt koraszülöttségéből adódóan, végeztek beavatkozásokat a szemén és a sérvén, illetve a szívével is merültek fel problémák – árulta el korábban a színésznő.

A szerencsétlenül megfogalmazott szöveget végül még a felfokozott érzelmi állapotú internetezők kedvéért sem kommentálták ők ketten, minden bizonnyal egymás között rendezték azt, amiről úgy gondolták, hogy érdemes.

Ami Anna Farist illeti, színészi karrierjét a jelek szerint pihenteti az utóbbi években, legutóbb 2017-ben szerepelt az Átejtve című romantikus komédiában. Jelenleg ezerrel dolgozik Unqualified című podcastsorozatán, melyben más hírességekkel karöltve segít kapcsolati tanácsra éhező közönségén.

(Borítókép: Anna Faris. Fotó:Tommaso Boddi / Getty Images)