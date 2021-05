A 41 éves énekesnő és a kisfia, Jameson Moon is elkapta a koronavírust tavaly március végén. Pink most bevallotta, olyannyira rosszul volt, hogy még a végrendeletét is átírta, mert azt hitte, nem éli túl a betegséget.

Szülőként olyasmiken gondolkodott, mit hagy majd a gyermekeire, mire tanítja őket, és vajon megállják-e a helyüket majd a világban. Az is eszébe jutott, hogy mit kellene mondania nekik, ha ez lenne az utolsó esélye arra, hogy bármit is mondjon.

Az énekesnő állítja: az, hogy a kisfiával együtt küzdött a vírussal, pszichikailag és érzelmileg is a legnagyobb kihívás volt, amit anyaként valaha átélt.

Félelmetes megélni, amikor az ember nem tudja, mi következik

– mondta Pink, aki a férje szerint Jamesonnal együtt borzasztó állapotban volt. Mivel az énekesnő asztmás, a vírus a tüdejét támadta meg, ami légzési nehézségeket okozott nála.

(Metro)