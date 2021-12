Senki nem packázhat Taylor Swifttel

Taylor Swift sokak számára csak sértődött lányként volt ismeretes egy időben. Ő volt az az énekesnő, aki minden exéről dalban mondta el, mennyire szörnyű alak, így egy időben viccelődtek is azzal, hogy TayTay pasijának lenni nem egy álom, hiszen elég egy rossz lépés, és mész a slágerlistákra. Ez meglehetősen skatulya-szagú volt, hiszen az említett szokás szinte bármelyik másik zenészről elmondható – bár tagadhatatlan, hogy az énekesnő tökélyre fejlesztette ezen ügyleteit, és minden számból, ami a volt szerelmeiről szólt, kihozta a maximumot. Talán egy kicsit többet is.

A 32 éves Taylor mégis jóval többet tett le az asztalra néhány szakítós számnál. Az amerikai énekesnő tizenegy Grammy-díjat zsebelt be karrierje alatt, ami nem is meglepő, hiszen sorra uralta le a slágerlistákat. Inspirálódnia is volt miből, hiszen jó pár szerelmet fogyasztott el a kamerák kereszttüzében. Fel-fel merült a neve botrányok körül is, a mémeken sokáig kígyóként emlegették, ám ez őt a jelek szerint kevéssé zavarta. Mindenesetre az kiderült, hogy Taylor Swift ujját nem érdemes meghúzni.

Elég lett volna egy bocsánatkérés?

Ha valaki, akkor Taylor Swift tényleg sosem félt kiállni önmagáért. 2013-ban például rendesen helyben hagyott egy David Mueller nevű lemezlovast, miután a férfi egy fotózkodás során úgy döntött, belemarkol az énekesnő fenekébe. Taylor jelezte a kéretlen mozdulatot Mueller főnökeinek, akik azonnal menesztették állásából az etikettre fittyet hányó alkalmazottat. A férfi cserébe beperelte az énekesnőt, ám a terve épp fordítva sült el, a bíróság őt találta bűnösnek. Bár kártérítésre kötelezték, Taylor csupán egy jelképes, egydolláros összeget kért, mondván, ő csak egy bocsánatkérésre vágyott.

Jaj neked, ha Taylor kiteszi a szűröd

Ami Taylor Swift önérzetét illeti, nem kérdés, hogy amikor egy férfi nem úgy bánt vele, ahogyan szerette volna, akkor ő tett róla, hogy erről a világ is tudjon. És a dalok alanyait sem nehéz nevesíteni.

Taylor első híres barátja Joe Jonas volt 2008 környékén. A Jonas fivérek középső tagjának köszönhetjük a Forever and Always, illetve a Better Than Revenge című dalokat. Őt követte a sorban az Alkonyat-szériából ismert Taylor Lautner, aki a Back to December című dalt ihlette. Jake Gyllenhaal már komolyabb ügy volt. A színésznek eredetileg a We Are Never Getting Back Togethet címezte, ám idén kapott tőle még egy csomagot. Az All Too Well című számban annak idején tíz percig énekelt kettejükről, a projektnek pedig most egy közel negyedórás rövidfilmet is szentelt, bemutatván Gyllenhallal folytatott viharos kapcsolatát.

Miután egyébként a színész kikerült a képből, John Mayer, egy újabb énekes következett. Ő feltétezhetően a Dear John és a The Story of Us névre keresztelt műveket kapta volt barátnőjétől. 2012-ben aztán egy egész rajongótábor sóhajtott fel keserűen, amikor kiderült, hogy Taylor a One Direction frontemberével, Harry Stylesszal jár. Kettejük különválása sem lehetett túl békés, hiszen róla szól nem túl meglepő módon a Style, de sokak szerint az I Knew You Were Touble is.

Az említett kapcsolatok bár sok szép percet, végül pedig sok sikeres dalt hoztak az énekesnőnek, 2015-ben úgy döntött, jobb lesz, ha egy ideig lakatot tesz a szívére.

Azt hiszem, a média meglehetősen méltatlan üzenetet közvetített rólam az elmúlt években. Azt üzenték, hogy nem randizhatok csak a szórakozás kedvéért vagy azért, hogy új élményeket és tapasztalatokat szerezzek. Csak akkor randizhatok, ha ez egy tartós, hosszú éves komoly kapcsolat. Enélkül egy randifüggő fiúőrült vagyok

– mondta az énekesnő még 2015 elején, ám nem sokkal később ismét egy zenész rabolta el a szívét.

Calvin Harrisszel több mint egy évig jártak együtt, majd szinte rögtön bekerült a képbe Tom Hiddlestone. A rövid románc persze azonnal felröppentette a pletykákat, miszerint az énekesnő megcsalta a lemezlovast a Bosszúállók színészével.

Ezt követően tényleg csend lett Taylor szerelmi élete körül. Jelenlegi párjával, Joe Alwynnal már stratégiát is váltott 2017-ben, eleinte csak paparazzók fotói láttán lehetett sejteni, hogy van köztük valami. A pár ma is boldogan él együtt, és jóval diszkrétebben is kezelik kapcsolatukat, mint ahogyan azt az énekesnő az előző szerelmeivel tette.

A zene nem vész el, csak átalakul

Azok, akik szeretik Taylor zenéjét, de nem követik figyelemmel az életét, valószínűleg értetlenül álltak azelőtt, hogy az énekesnő újravette az első két albumát, a Fearlesst és a Redet – pedig a döntése mögött jól érthető motiváció áll, és nem is tervezi itt abbahagyni.

Az énekesnő 2019 júniusában a Tumblr oldalán számolt be arról, hogy évekig könyörgött azért, hogy a munkáját a sajátjaként tudhassa, a kiadója csak azzal a feltétellel tett volna eleget a kérésének, ha minden visszaadott albumért cserébe felvesz náluk egy újat. Mivel Taylor tudta, hogy a tulajonos egyébként is a vállalat eladását tervezi, elengedte a vágyat, hogy valaha is a kezében tarthatja azoknak az albumoknak a jogait, amelyek az együttműködésük alatt készültek.

Meg kellett hoznom azt a gyötrelmes döntést, hogy magam mögött hagyom a múltamat. Azokat a zenéket, amiket a hálószobámban írtam a földön, a videókat amiket megálmodtam és abból a pénzből fizettem, amiket bárokban, klubokban, arénákban és stadionokban játszva kerestem.

Az énekesnőnek végül a legrosszabb forgatókönyvvel kellett szembesülnie. A kiadó tulajdonosa, Scott Borchetta végül Scooter Braunnak adta el a vállalatot, egyúttal pedig Taylor Swift első hat albumának jogait is. Az énekesnő erről az internetről szerzett tudomást, és kvázi egy világ dőlt össze benne, tekintve, hogy az említett üzletember elmondása szerint éveken át szekírozta az interneten.

Braun állítólag azon is remekül szórakozott, amikor Taylor összetűzésbe került a Kardashian-West családdal. 2009-ben Kanye West úgy gondolta, ildomos lesz felrobognia az MTV VMA díjátadóján a színpadra, és kikapni Taylor Swift kezéből a mikrofont, majd elmondani, hogy szerinte helyette inkább Beyoncénak kellett volna megkapnia a legjobb videoklipért járó díjat.

Az eset után évek teltek el, amikor újabb botrány robbant ki. Kanye West előrukkolt egy Famous című dallal, melyben azt énekelte, hogy

Úgy érzem, nekem és Taylornak szexelnünk kéne, hiszen én tettem híressé azt a luvnyát.

Ha ez nem lett volna éppen elég kemény, a számhoz egy klip is kijött, amelyen a rapper többekkel fekszik egy ágyban meztelenül, köztük Taylor Swifttel is. Akit állítása szerint az engedélye nélkül ábrázoltak csupaszon, és természetesen abba se egyezett bele, hogy a fent említett szövegrészletben elhangozzék a neve. Kim és ura persze máshogy gondolták, és még egy telefonbeszélgetést is kiszivárogtattak, melyben szerintük az énekesnő belegyezett abba, amit a rapper végül véghez vitt. Az említett skandallum közepette egyébként Scooter Braun is lelkesen támogatta West oldalát, olyannyira, hogy rá is állított az énekesnőre két ügyfelet (köztük Justin Biebert, aki utólag elnézést kért), hogy zaklassák az interneten.

Taylor undorodva volt kénytelen nézni, hogy egy ilyen ember teszi rá a kezét a munkáira, ám ahelyett, hogy megsemmisülten tudomást vett volna róla, inkább előnyt kovácsolt a szerencsétlenségből. Eldöntötte, hogy mind a hat albumot újraveszi, a szerződése pedig 2020 novemberétől tette ezt lehetővé. Eddig kettőt sikerült újraalkotnia, és jelenleg is dolgozik a többin. Fájdalmát egyébként tavaly meg is énekelte My tears ricochet című számában, erre utal a dal and when you can't sleep at night, you hear my stolen lullabies sora, ami annyit tesz:

és amikor nem tudsz elaludni éjjel, hallod az ellopott altatódalaimat.

Most úgy fest, több szempontból is megérte neki visszavágni. Egyrészt megkapja az őt megillető jogokat, miközben a zeneipar fele őt figyeli, így a húzás reklámnak sem utolsó. Amellett pedig, hogy odaszúrhat a zaklatójának, még a közvélemény szimpátiáját is kivívta. Számára a szituáció mindenképp győztes, az pedig majd kiderül, hogy a közönség mennyire szereti az újradalolt számait. Kezdetként nem rossz teljesítmény, hogy az All Too Well (ismét) előkelő helyeken landolt a különböző slágerlistákon.

