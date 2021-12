Vanessa Hudgens híres pasi nélkül is végigsétálhat a vörös szőnyegen, amikor csak akar

Egyre közeledik a karácsony, az ünnepi hype-ot pedig a streaming platformok sem hagyják meglovagolatlanul. Sorra tolják a nézőik arcába a karácsonyi filmajánlásokat, némelyikről pedig hagyjuk is meggyőzni magunkat. Leülhetünk elé, vagy mehet csupán a háttérben, miközben szaggatjuk a mézeskalácsot vagy befűzzük a szálat azokba a karácsonyfadíszekbe, amiket tavaly elszakítottunk pakolás közben. Egy biztos, aki az elmúlt napokban nem találkozott Vanessa Hudgens arcával a Netflixen, az tudatosan ignorálja az ünnepi válogatásokat.

Aki beadja a derekát, és végigpörgeti, esetleg végig is nézi a kínálatot, egész biztosan belefutott a kedves arcú színésznőbe, akiről talán első blikkre nem is tudta eldönteni, honnan lehet ismerős. Pedig sokan azok közül, akik leülünk a Netflix elé, pont annak a Vanessa Hudgensnek a filmjeit nézzük, akin annak idején felnőttünk.

A kaliforniai születésű Vanessa mindig is színpadra vágyott. Nyolcévesen már zenei színházban lépett fel, első filmszerepét 15 éves korában kapta a Tizenhárom című drámában. A világhírnevet nem sokkal később a High School Musical széria hozta el neki, akárcsak korábbi partnerének, Zac Efronnak.

Kettejük kapcsolata egyébként nem csak a filmeknek, de a karrierjüknek is remekül állt. Ötéves kapcsolatuk alatt Brandgelina típusú imádat övezte őket, igazi sztárpárnak számítottak, akikkel kvázi bármit el lehetett adni. Szerelmük azonban nem állta ki az idő próbáját, a fiatal színésznőt pedig egyesek szerint az is nagyon zavarta, hogy lehetetlenség szabadulni párja rajongóitól. 2010-ben végleg búcsút mondtak egymásnak.

Vanessa nem maradt sokáig facér. 2011-ben Austin Butler, ugyancsak színész rabolta el a szívét, kettejük kapcsolata 2019-re fáradt el. A színésznő jelenleg Cole Tucker baseballjátékossal jár.

Ami a karrierjét illeti, Vanessa lelkesedése sem a High School Musical vége, sem pedig a Zac Efronnal való kapcsolatának lezárása után nem apadt el. Amellett, hogy énekesi karrierjén is dolgozott, a színésznő mindig is a vásznat részesítette előnyben. Miután a hírnevet hozó széria befejeződött, a Csúf szerelem és az Álomháború című filmekkel folytatta pályafutását. Az évek során egy csokor moziban és sorozatban szerepelt, és bár filmjei zömmel középkategóriásak, idén sikerült nagyot harapnia.

A Jonathan Larson életét feldolgozó Tick, Tick... Boom! című drámát igencsak jól fogadta a közönség, és bár Vanessának nincs sok mondanivalója, énekhangjával meglehetősen nagy mértékben járul hozzá a produkció sikeréhez.

Hasonló népszerűségnek örvendett idén az Asking For It című film is, és bár a Karácsonyi cserebere harmadik része ismételten csak középkategóriás értékelést kapott, az ünnepi hangulatot ugyanúgy hozza, mint az elődei, így díszítés és sütögetés közben tökéletes aláfestés lehet az egész család számára.

Ami a színésznő zenészkarrierjét illeti, bár voltak saját slágerei, a Spotify-profilját elnézve sokkal inkább a filmjei betétdalait szereti a közönsége. Tehetségét persze senki sem vitathatja, múlthéten övé volt az a megtiszteltetés is, hogy elénekelhette az amerikai himnuszt a National Football League egyik meccse előtt.

Amellett, hogy a showbizniszben jól megy a sora, Vanessa az üzleti életben is bebiztosította magát. Létrehozott egy üdítő, illetve egy bőrápolási márkát is – utóbbiban Madison Beer volt segítségére.

A csillogáshoz vezető őt persze az ő esetében sem volt mindig egyenes. 2007-ben és 2011-ben is áldozatul esett egy hackertámadásnak, melynek során több más hírességgel egyetemben nyilvánosságra hozták az iCloud fiókjában fellelhető összes meztelen fotót. Az említett tartalmak azóta is megtalálhatóak a neten, így a színésznő több sorstársával együtt kénytelen elfogadni, hogy ezeket ma is bárki megnézheti. Vanessa ezt leszámítva távol maradt a drámától, tavaly viszont elejtett egy koronavírussal kapcsolatos megnyilvánulást, ami miatt szétszedte az internet. Ekkor azt mondta instagramos élőzése alatt, hogy szerinte a pandémia körüli felhajtás túlzás, hiszen úgyis elkerülhetetlen, hogy mindenki megfertőződjön a vírussal. Megszólalásért később bocsánatot kért.

Ez egy óriási ébresztő volt a szavaim jelentőségét tekintve, most még nagyobb, mint valaha

– reflektált korábban a történtekre.

A színésznő most mindenesetre előre néz, és sokakhoz hasonlóan ő is sokat tanult a pandémia alatt, tapasztaltairól a Glamournak mesélt.

Úgy érzem, sok-sok életet éltem már csupán azért, mert régóta vagyok az iparban. Nagy álmaim voltak, izgatott, csillogószemű és szeleburdi voltam. Tudom, hogy időbe telik, amíg az ember kényelmesen kezdi érezni magát a bőrében, mármint, tényleg kényelmesen. Ismerem a pandémiát. Hogy otthon kell ülnöd magaddal, és dolgoznod kell az árnyék-éneden, azokon a dolgokon, amikkel nem akarsz szembe nézni. Ez fejlődésre kényszerített, mert kényelmetlen. Ezek azok a pillanatok, amik kihívást jelentenek, és tényleg rákényszerítenek arra, hogy véleményt formálj arról, ki vagy és hogyan szeretnéd bemutatni magad a világnak.

A színésznő egyébként jelenleg is forgat az Army of the Dead: Lost Vegas című sorozathoz, ebben előreláthatóan jövőre láthatják majd a rajongói. Addig is azonban elég végigböngészni a Netflixet, ha kíváncsiak vagyunk az utóbbi években nyújtott alakításaira.

(Borítókép: Vanessa Hudgens a vörös szőnyegen 2020. január 14-én. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images)