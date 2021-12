II. Erzsébet fél, kéri Vilmost, hogy ne utazzon együtt a gyerekeivel és Katalin hercegnével

A királynő meghagyta Vilmos hercegnek, hogy a jövőben ne helikopterrel rövidítse le a London és Norfolk közötti távolságot, amennyiben a gyerekei és Katalin hercegnő is a gép fedélzetén van.

II. Erzsébetnek a jelek szerint esze ágában sincs a fia vállára tenni az Egyesült Királyság súlyát a közeljövőben. Mindazonáltal a királynő nagyon fontosnak tartja, hogy a korona előbb Károlyra, utána pedig Vilmosra, majd a cambridge-i herceg fiára, Györgyre szálljon.

Mint kiderült, II. Erzsébet aggódik amiatt, hogy ez a sor esetleg megtörik. Félelmének oka pedig a magángépekben rejlik. Létezik egy íratlan szabály, ami tiltja, hogy a brit királyi család tagjai együtt repüljenek, ám ez a tilalom oldódott akkor, amikor Vilmos herceg családja gyarapodott. Mivel gyakran ingáznak a londoni Kensington-palota és norfolki otthonuk között, eddig engedélyezett volt számukra, hogy családostul használjanak helikoptert.

Ez a kényelmes megoldás a jövőben nem lesz már elérhető a cambridge-i hercegi pár részére, a The Sun informátora ugyanis úgy tudja, hogy II. Erzsébet nyomatékosan megkérte Vilmost, hogy ne utazzon együtt a gyerekeivel és Katalin hercegnével. A királynő aggodalma nem is alaptalan, hiszen 2020 januárjában Kobe Bryant és 13 éves lánya, Gianna is egy helikopterszerencsétlenség miatt vesztek oda.

A lap egyébként arról is értekezett, hogy a királynő bár félti a családtagjait, azt sem szeretné, hogy egy esetleges tragédia után Harry hercegre szálljon a korona, indíttatása pedig érthető is, elvégre a sussexi hercegi pár tavaly év elején visszalépett mindenfajta uralkodói tevékenységtől, Kaliforniába költöztek, és a mai napig sem sikerült rendezniük a viszonyukat az udvarral.

(Borítókép: II. Erzsébet és Vilmost herceg 2012 június 5.-én. Fotó: Oli Scarff / Getty Images)