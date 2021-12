Sarah Jessica Parker senkinek sem mondhatta el, hogy Willie Garson beteg

Szeptember elején egy fél világot sokkolt Willie Garson halálhíre. A Szex és New York színésze 57 éves korában ment el, nem tudott tovább küzdeni a rák ellen.

Garson elvesztése sokakat megviselt, köztük Sarah Jessica Parkert is, aki nem csak a vásznon, de a való életben is szoros barátságot ápolt a férfival. Mint utólag kiderült, a színésznőnek több szempontból is nehéz volt megbirkóznia a veszteséggel.

Igaz barátság volt, amelyet titkok, kalandok, közös szakmai család, az igazság, koncertek, kirándulások, étkezések, késő esti telefonhívások, közös szülői elhivatottság övezett, az összes szívfájdalommal és örömmel, ami együtt jár dicsőséggel, csalódással, félelemmel, haraggal. És azok a feledhetetlen, forgatásokon (különösen Carrie lakásában) eltöltött évek az éjszakába nyúló nevetésekkel Stanfordként és Carrie-ként, valamint Willie és SJ szerepében. Willie, mindened hiányzik majd

– búcsúzott barátjától a színésznő nem sokkal azután, hogy Garson halálhíre kitudódott.

Sarah Jessica Parker a napokban ismét megszólalt, elárulva, hogy a színész még az És egyszer csak... forgatásának megkezdése előtt elmondta neki, hogy beteg, azonban arra kérte, kezelje bizalmasan ezt az információit.

A stábnak előírás volt az oltás a forgatásokon, de sok háttérszereplővel is dolgoztunk, ezért aggódtam Willie egészségéért. Senkivel sem oszthattam meg, hogy beteg. Csak rá figyeltem, és felelősnek éreztem magam az egészségéért, és azért, hogy jól legyen a munkálatok alatt

– mondta a színésznő a Vulturenak.

Willie Garson végül az utolsó napokban a stáb többi tagjával is megosztotta a rossz híreket. Sarah Jessica Parker szerint ez a rövid periódus mindenki számára kínzó volt a forgatáson. Nem mellesleg pedig ez volt az utolsó alkalom, amikor volt szerencséjük együtt dolgozni.