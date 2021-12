Britney Spears apja negyvenezer dolláros kölcsönt vett fel, mielőtt gyámsága alá vonta a lányát

2021 egyik jelentős története volt Britney Spears csodával határos szabadulása zsarnokoskodó apja karmai közül. Az énekesnő ma már a saját útját járhatja, rossz tapasztalatai miatt viszont lehet, hogy soha többé nem áll már színpadra.

Jamie Spears bőven tett is azért, hogy a lányának egy életre elege legyen az iparból. Éveken át dolgoztatta kvázi a saját kontójára, az sem zavarta, ha Britney lázas betegen volt kénytelen fellépni. Emellett élete legapróbb szegmenseit is irányítása alá hajtotta, ameddig pedig lehetett, élt is a lehetőséggel, hogy uralkodjon a pophercegnő felett.

Az apa menesztésével persze nem ért véget a történet. Az énekesnő ügyvédje, Mathew Rosengart továbbra is azt igyekszik kideríteni, hová lett Britney Spears vagyonának egy jelentős része, Jamie Spears azonban egyelőre nem hajlandó elszámolni.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy Jamie kvázi nem vett részt a lánya nevelésében, ezért is volt különös, hogy a bíróság rögtön engedélyezte, hogy hogy a gondnoksága alá vegye Britneyt.

A friss hírek szerint a férfi arra hivatkozott, hogy az énekesnő sebezhető és mentális problémákkal küszködik, így nem kérdés, hogy segítségre szorul. A segítségéért pedig természetesen őt, mint apát is megillet egy jelképes összeg – írta meg Page Six.

Nem sokkal ezelőtt egyébként a pénzszűkében lévő Jamie Spears negyvenezer dolláros kölcsönt vett fel, méghozzá nem mástól, mint a Lou Taylor által vezetett Tri Star Sports & Entertainment Group-tól. Mindez azért érdekes, mert miután Jamie a lánya gyámja lett, az említett céget foglalkoztatta, mint az énekesnő vagyonkezelőjét.

Britney apja állítólag visszafizette a kölcsönt, ami egyáltalán nem befolyásolta a Tri Star hagyatékkezelési munkálatait, azt azonban senki sem kommentálta, mire kellett a férfinak az említett összeg. Az énekesnő ügyvédje egyébként megszellőztette, hogy perre viszi az ügyet, ha Jamie Spears továbbra sem lesz hajlandó beavatni a hatóságokat abba, hova tüntette a lánya pénzét.