Britney Spears elhintette, hogy végzett a zeneiparral

Britney Spears ugyan végre a saját útját járja, a viselkedése továbbra is tartogat kérdőjeles szegmenseket. Alig egy hónapja még arról szóltak a hírek, hogy az énekesnő már szemezget a stúdióval, legfrissebb Instagram-bejegyzésében viszont már arról írt, hogy a zeneiparban töltött évekből csupán az első hármat élvezte, ami utána következett, azt soha többé nem akarja újra átélni.

Habár a popdíva úgy döntött, hogy eljegyzése után parkolópályára állítja az Instagramját, hamar visszatért a posztoláshoz. Szokásához hűen szinte blogszerűen használja a közösségi oldalt, bár időnként meggondolja magát, és töröl egy-egy bejegyzést. Így tett például azzal az írással is, melyben az anyját vádolta meg azzal, hogy annak idején valójában ő szorgalmazta, hogy az apja gondnoksága alá helyezzék.

A minap újabb velős poszt látott napvilágot az énekesnő profilján, ami azóta már a kukában landolt. Legalábbis az ő olvasatában, a külföldi lapok nagy része ugyanis megmentette azt az utókornak, alapot adva néhány új feltételezésnek.

Britney többek között megírta, hogy annak idején az apja kényszerítette arra, hogy interjút adjon Diane Sawyernek, ahol a műsorvezető meg is ríkatta az énekesnőt. Az említett műsor egyébként több sebből vérzett, és a közönség jelentős része is egyetértett abban, hogy az újságíró etikátlan kérdéseket tett fel a popdívának, és folyamatosan azt éreztette vele, hogy a Justin Timberlake-kel való szakítása csakis az ő hibájából történt. Emellett valamiért az is érdekelte, hogy Britney vásárlásfüggő-e.

De most komolyan… Egy évig éltem egyedül a lakásomban, és nem beszéltem senkivel. A menedzserem beültette azt a nőt az otthonomba, és kényszerített, hogy beszéljek vele a nemzeti televízióban. Megkérdezte, hogy shoppingfüggő vagyok-e. Mégis mikor volt ilyen problémám? Van valami, amit sosem osztottam meg a szakításomról, az pedig az, hogy nem voltam képes beszélni, miután megtörtént. Hosszú ideig senkinek sem öntöttem ki a szívem, sokkban voltam. Elég gáz húzás az apámtól és három másik férfitól, hogy megjelentek az ajtóm előtt, amikor alig voltam képes megszólalni, két nappal később meg beültették Diane Sawyert a nappalimba. Kényszerítettek arra, hogy beszéljek

– írta az énekesnő, aki mindössze 22 éves volt az ominózus interjú elkészültekor.

A pophercegnő hozzátette, hogy a családja helyett is szégyelli magát, és nem érti, hogyan nézzen Kalifornia államára, amely megengedte az apjának, hogy halálra dolgoztassa, és a pénzén nyerészkedjen éveken át. Sorait egy kissé kétértelmű nyilatkozattal zárta, melyet olvasva felmerül a kérdés, hogy halljuk-e még őt egyáltalán valaha énekelni.

Tudom, már nem játszom többé hatalmas arénákban a hangos bandámmal, de őszinte leszek, az élet ezen az úton nehéz. A bizniszben töltött első három év jó volt, de ha teljesen őszinte vagyok, ami az első három turné után történt, az a rohanás… nem hiszem, hogy valaha újra akarnám csinálni. Gyűlöltem! Régebben olvastam egy interjút, amelyben Will Smith azt mondta, a zeneipar egy teljesen más állatfaj, mint a filmszakma. Túlságosan is egyetértek

– szemlézte az azóta már törölt sorokat Perez Hilton portálja.

(Borítókép: Britney Spears 2013. szeptember 27-én. Fotó: Michelangelo Di Battista / Sony / RCA / Getty Images)