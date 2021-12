Lövöldözés szakította meg egy társkereső műsor forgatását

A 90 Days Fiancé, azaz a Három hónap múlva esküvő! című társkereső műsor világszerte sorolható a bűnös élvezetek kategóriájába. A realitynek számos spin-offja is készült az utóbbi időben, ilyen volt például a 90 Day Fiancé: Before the 90 Days című verzió, ami a potenciális párok összeszokását hivatott bemutatni, időnként kevesebb, mint több sikerrel.

Az említett műsorból ismerhetik a nézők Edward Allen Brownt, azaz Big (Neck) Edet is. A férfi bár kevéssé népszerű a publikum szemében, a műsor rendesen felvitte a dolgát, ahogyan korábbi reménybeli partnerének, Rosemary Vegának is. Míg utóbbi a mélyszegénységből tört ki sikeresen, addig Ed a hírhedtség hullámát lovagolta és lovagolja meg most is. A műsor több verziójában is szerencsét próbált a párkeresésben, végül némi evődés után Liz Woodst jegyezte el egy hónappal korábban.

Mielőtt azonban gyűrűt húzott volna a nő ujjára, egy Kaory nevű mexikói származású partner is kilátásba került. Vele való kapcsolatát most a 90 Day: The Single Life című sorozat mutatja be, és bár a friss híreket ismervén már előre tudni, hogy kettejük viszonya nem lehet tartós, az biztos, hogy már az első találkozójuk alkalmával olyasmit voltak kénytelenek együtt átvészelni, amiben keveseknek van része.

A páros éppen jó kedélyűen trécselt egy étteremben, amikor egy csapat jelezte, hogy fejezzék be a forgatást. Az események ezt követően felgyorsultak, és lövések dördültek el a háttérben. Ed és Kaory a stábtagokkal együtt elbújt, és mint kiderült, az életükért rettegtek.

Kaory volt az első, aki bement a mosdóba. Megöleltem, becsuktuk az ajtót, és csak remegtünk. Abban a pillanatban azt hittem, meg fogok halni. Erre gondoltam. Hogy nincs kiút. Reménytelennek tűnt a helyzet, féltem a haláltól. Kaory nagyon csalódottnak tűnt, nem akarta elhinni, hogy ez történik

– mondta Ed.

Miután a veszély elhárult, a stábot informálták arról, hogy félreértés történt, és nem felfegyverkezett bűnözők estek egymásnak az utcán. Állítólag két rendfenntartó tiszt között nem volt rendben a kommunikáció, az egyik megtört egy kocsit, a másik pedig lőtt a fegyverével. Hogy az összhang miért bomlott fel, nem tudni, Kaory viszont nagyon szégyellte magát a történtek miatt, ugyanis az eset, csak úgy, mint a filmekben, rossz fényt vet a szülőhazájára, ahol – mint külön elmondta – egyáltalán nem gyakori a fegyveres összetűzés az utcán.