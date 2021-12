Ruhabotrány a szépségversenyen: megszólalt a tervező

A modell szülei később levélben magyarázták el, hogy az eredeti tervet az izraeli szigorítások húzták keresztbe, a tervező, Alexander Richárd nem tudott kijutni a helyszínre, mert későn kezdtek foglalkozni a kiutazási kérelmével, dacára annak, hogy jó előre beadta azt az illetékeseknek.

Az ügyben most a divattervező is megszólalt. Amellett, hogy megmutatta, milyen is lett volna a ruha, amit megálmodott, a saját szemszögéből is elmesélte a történetet a Blikknek.

Alexander Richárd elmondta, hogy bántja az, hogy vétkesnek kiáltották ki, holott szívét-lelkét beletette a ruhakölteménybe, amit nem mellesleg extrán gyorsított tempóban kellett elkészítenie. Mint kiderült, a magyar versenyző utolsó mentsvárként kereste fel a divattervezőt.

Én a megkeresést nagyon későn kaptam, Jázmin végső elkeseredésében hívott fel, mert ugyan volt szponzora, csak nemzeti ruhákat nem tudtak neki adni. Az utolsó héten keresett meg, hogy elkészíteném-e a ruháját. Ezt konkrétan egy nap alatt kellett megterveznem. Több tervet készítünk, ez egyébként legalább egy hónapos munka varrással együtt, erre nekünk egy hetünk volt. Négy varrónő egy héten keresztül éjjel-nappal ezt a ruhát varrta

– mondta Alexander Richárd, hozzátéve, hogy nem szeretett volna jelmezhez hasonló ruhát készíteni, ezért egy Forrásra keresztelt extravagáns estélyit álmodott meg, mondván, Magyarország is a forrásvizeire lehet a legbüszkébb.

10-én este volt a show és én aznap délután egy órakor kaptam meg az engedélyt, hogy beutazhatok az országba. Repülővel három és fél óra az út Tel-Avivba, onnan még nagyjából öt óra autóval Eilatba, szóval fizikailag lehetetlen lett volna, hogy odaérjek a ruhával. (...) Viktória sem kapott sok információt, a verseny előtt csak három héttel kapta meg a koronát is. Számomra kicsit szedett-vetett volt az egész, a szülei azonban minden támogatást megadtak neki

– folytatta.

A tervező elmondta, hogy Viktória egyébként a szponzorruhákat sem kapta meg, így ő maga is azt tanácsolta a versenyzőnek, hogy inkább ne vegyen részt a versenyen, ám a főszervezők ragaszkodtak a jelenlétéhez. Hozzátette azt is, hogy szerinte nem megy tragédiaszámba a végső választás, elvégre a divatszakmában is rengetegen hordanak Zara ruhákat fotózásokra.

Ami a Forrás nevű költeményt illeti, a tervező a közeljövőben szeretné megmutatni a már elkészült művet, addig is a tervezetet ide kattintva, a Blikk cikkén belül lehet megtekinteni.

(Borítókép: Menahem KAHANA / AFP)