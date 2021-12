James Franco elismerte, hogy lefeküdt a diákjaival

Évek után törte meg a csendet az őt ért vádakat illetően a True Story színésze. James Francot 2016-ban öt nő vádolta meg azzal, hogy szexuális kapcsolatot létesített diákjaival a saját színi iskolájában, közel négy évvel ezelőtt ketten be is perelték.

Elmondásuk szerint Franco több növendékéről parancsolta le a ruháját, vagy éppen kényszerítette őket arra, hogy orgiajeleneteket adjanak elő neki. A színész végül peren kívül egyezett meg velük, 2,2 millió dolláros vigaszdíjat fizetett korábbi diákjainak – akikről most állítja, hogy sosem fordultak meg az ágyában.

James Franco a napokban a The Jess Cagle Podcast vendége volt, ahol elmondta, hogy szexfüggősége volt, amit az is nehezített, hogy előtte alkoholizmussal is küzdött. Amikor utóbbit legyőzte, egy másik drogra tért át, ez pedig a diákjaival való szexuális együttléteket jelentette. Akkoriban úgy hitte, ha ebbe a növendékek is beleegyeznek, nem lehet gond. Ma már nem így gondolja.

Az oktatásaim idején lefeküdtem a diákjaimmal, és ez nem volt helyes. Nem ezért hoztam létre az iskolát, és nem én válogattam össze az osztályba az embereket. Ez nem egy mesteri terv volt a részemről. De igen, történtek olyan esetek, amikor konszenzusos kapcsolatba léptem egy-egy tanulóval, és ezt nem kellett volna

– idézte a színészt a Los Angeles Times.

Franco saját állítása szerint 2016-ban ismerte fel, hogy az életvitele nem megfelelő, ekkor kezdett el dolgozni azon, hogy jobb ember váljon belőle. A történtek jó irányba változtatták meg, ma pedig már nem követné el azt, amit egykor az iskolájának falain belül – írta meg a The Guardian.