Meghalt Damu Roland

December közepén érkezett a hír, hogy a színész mélyaltatásban fekszik az egyik kórház intenzív osztályán. Akkor egy ismerőse tudatta a rajongókkal, hogy Damu Roland két oltás ellenére kapta el a koronavírust. Éppen a harmadik oltást készült felvenni, de az állapota ezt már nem engedte.

Damu először lélegeztetőgépen várta a gyógyulást, ám mivel nem reagált jól a terápiára, átszállították egy másik kórházba, ahol műtüdős kezelést kapott. Erről először az egyik ismerőse tájékoztatott a színész Facebook-profilján kommentben. Most ugyanez a férfi közölte szintén a Facebookon, hogy mára virradó éjjel Damu Roland elhalálozott, amit a színész családja a Blikknek megerősített.

A színész egészségi állapotáról idén nyár végén érkezett először hír. Akkor arról számolt be a bulvársajtó, hogy betegségei miatt már nem tudott munkát vállalni. Ismerősöktől és barátoktól próbált pénzt kérni, hogy ki tudja váltani a gyógyszereket.

Damu Roland 1974. szeptember 8-án született Debrecenben, majd Nyíregyházára került, ahol művészeti szakközépiskolába járt. Az iskolai darabokkal került először színház közelébe, megfordult a Budapesti Kamaraszínházban, a debreceni Csokonai Színházban és a szolnoki Szigligeti Színházban is. Szinkronszínészként olyan ikonikus karakterek szólaltak meg a hangján, mint Johnny Bravo, a Simpson családból ismert Moe vagy éppen Shrek Pinocchioja. Az országos ismertséget azonban a Jóban Rosszban című széria Várnagy Elődje hozta meg számára 2005-ben. Hat éven át szerepelt a TV2 kórházi sorozatában, ez idő alatt több magánéleti botránya is volt.

2009-ben szerepelt a TV2 Hal a tortán című főzős műsorában. Azon a héten az Irigy Hónaljmirigyből ismert Varga Győző, Szentgyörgyi Rómeó fitneszedző, és Kelemen Anna voltak a házigazdák. Damu készen állt a vendégek fogadására, de az este hét órára megbeszélt vacsorán nem jelent meg Kelemen Anna, akivel egy pár nappal korábbi adás felvételekor összeszólalkozott. A stáb nem tudta előkeríteni, így megkérték Varga Győző feleségét és Damu akkori párját, Palácsik Tímeát, hogy vegyenek részt ők a forgatáson. Az étkezés végén Damu elkezdett balhézni, szerinte neki kellett volna nyerni a hét legjobb szakácsa címet, mert megítélése szerint ő volt a legjobb, nem pedig Szentgyörgyi. Azon a héten végül nem született győztes.

Az elmúlt években a színésznek több bántalmazási ügye is volt. 2011. szeptember 16-án Hajdú Péter egy felhívást intézett, miszerint várja azon nők jelentkezését, akiket megvert Damu. Erre jelentkezett egy 2002-ben bántalmazott nő, akit állítása szerint négy és fél órán keresztül ütött a színész. Az esetről azt mondta a férfi, hogy csak egy pofont adott, és azt be is ismerte a bíróságon. Ezért a cselekedetéért 2 év felfüggesztett börtönt kapott.

2007-ben egy buli után egyik kolléganőjével egyszerre érkezett meg a színész egy taxihoz. Ekkor szóváltásba keveredtek, a nő megjegyzést tett Damu akkori barátnőjére, majd beszállt az autóba. Erre a színész kinyitotta az ajtót és adott egy pofont a nőnek.

2010. november 18-án őrizetbe vették Damu Rolandot erőszakos közösülés bűntettének gyanúja miatt. Az akkori hírek szerint Vajna Tímea – ekkor még csak Palácsik Tímea – széttépett ruhában, zilált külsővel menekült a lakásból, miközben folyamatosan segítségért kiabált. Nem sokkal később kiderült, hogy a nő csigolyája is megsérült. Az ügy kirobbanása után a TV2 is megvált a színésztől.

2012-ben a törvényszék jogerős ítéletében kétrendbeli személyi szabadság megsértésében, testi sértés bűntettének kísérletében és erőszakos közösülés bűntettében találta bűnösnek Damu Rolandot, akit 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, továbbá 1 millió 79 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére köteleztek. A büntetés-végrehajtási intézetből végül a példás magaviselete miatt 2 év és 3 hónap után, 2015. április 6-án szabadult.

A börtönévek alatt ismerkedett meg későbbi feleségével, Edinával, akitől egy kislánya született. A házasság azonban nem volt hosszú életű, és egy évvel a gyermekük születése után elváltak.

(Borítókép: Damu Roland 2015-ben. Fotó: Szécsi István / Velvet)