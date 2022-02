Bereczki Zoltánt leterítette a koronavírus

Január közepén jelentette be a színész-énekes, hogy elhúzódó betegsége miatt lemondja a soron következő színházi fellépését. Mostanra az is kiderült, hogy Bereczki Zoltánt a koronavírus döntötte le – a fertőzés okozta megpróbáltatásairól nemrég a Meglepetés magazinnak beszélt részletesen.

Talán még sosem kellett ennyire odafigyelnem magamra egy betegség miatt. Nem szépítem, nagyon leterített a koronavírus, közel egy hónapig nem mozdultam ki otthonról, szinte házi őrizetben voltam

– nyilatkozta a lapnak, amit a Blikk szemlézett. Azt is hozzátette, hogy a tüdejére is ráment a Covid, sokkal nehezebben vette a levegőt, és már az is megfordult a fejében, mi lesz, ha hónapokig nem tud színpadra állni.

Bereczkit az orvosa sem biztatta túl sok jóval, úgy vélte, a lábadozás is legalább egy hónapig tart majd, munkába is csak úgy engedte vissza, ha rehabilitációra jár. Érthető tehát, hogy nagyon megijedt, de aztán átfordította a gondolkodását, és igyekezett úgy felfogni a dolgot, mintha kényszerpihenőn lenne.

