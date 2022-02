Kényszerleszállást hajtott végre Elton John magángépe

A New York-i koncertjére készülő énekes 66 millió fontot (28,2 milliárd forint) érő magángépe kedden nem sokkal délelőtt 10 óra után szállt fel az angliai Farnborough repteréről, az úton azonban hamar váratlan kellemetlenséggel kellett szembesülnie a legénységnek és Elton Johnnak.

Egy órával a felszállást követően, körülbelül háromezer méteres magasságban a gép hidraulikus rendszere ugyanis meghibásodott, emiatt a pilóta úgy döntött, visszatér a repülőtérre, ahol kényszerleszállást kísérelt meg.

A meghibásodott alkatrész mellett azonban az időjárás sem volt kegyes az énekessel és a repülőgép legénységével, ugyanis pont abban az időben tombolt a szigetország közelében a Franklin névre keresztelt viharciklon, amelyet 142 kilométer per órás széllökések is kísértek. A hatalmas szél össze-vissza dobálta a gépet már a visszatérés közben is, Elton Johnékat emiatt két sikertelen leszállási kísérletet követően, csak harmadik alkalommal tudta földre juttatni a hős pilóta.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy a gép leszállását megelőzően már tűzoltóautók, mentők és rendőrök lepték el a kifutót, felkészülve arra az eshetőségre is, hogy a földet érés rosszul sül el.

Az ijesztő pillanatokat több szemtanú is aggódva szemlélte a reptéren.

„Szörnyű volt látni, semmiért nem cseréltem volna helyet Eltonnal azon a repülőn. Fogadni mernék, hogy elmondott néhány imát” – nyilatkozta a The Sunnak egy, a leszállást végigkísérő férfi.

A végül szerencsésen földet érő 74 éves énekest egy szemtanú szerint annyira megviselték a történtek, hogy a gépből kiszállva szabályosan remegett.

Eltont láthatóan megrázták a történtek, remegett az ijedtségtől. Később mégis erőt vett magán, és egy másik gépre szállva újra útnak indult New Yorkba

– mondta egy másik szemtanú.

Elton John végül épségben odaért a Madison Square Gardenbe, ahol a korábbi megpróbáltatások ellenére időben elkezdhette a tervezett koncertet.

(via The Sun)

(Borítókép: Elton John 2022. január 19-én New Orleansban. Fotó: Erika Goldring / AFP)