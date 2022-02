Édesapjuk sikereit ostromolják David Beckham fiai

A korábbi angol labdarúgó ikon, David Beckham neve talán mindenhol ismerősen cseng a világon, hiszen az ex-focista modellként, reklámszínészként és klubvezetőként is sikeres tudott lenni. Nem esik messze azonban az alma a fájától, fiai, Brooklyn, Romeo és Cruz is rohamgyorsasággal építik karrierjüket.

A divatikon és ex-Spice Girl Victoria Beckham fiai már majdnem mind felnőttek, legutóbb legkisebb fia, a 17 éves Cruz Beckham került a média figyelmének középpontjába, aki édesapja 22 ével ezelőtti modellfotóit alkotta most újra. Nem ő azonban az egyetlen, aki a világhírű apuka nyomdokába lépett a családból.

Brooklyn Beckham

David és Victoria Beckham legidősebb fia, a már 22 esztendős Brooklyn Beckham divattervező, énekes édesanyját és korábbi focista édesapját követve nem csoda, hogy maga is hamar otthonra lelt a divat világában. A jelenleg fotósként és modellként tevékenykedő legidősebb Beckham-fiú már egészen fiatalon, 16 évesen magazinborítókon pózolt, és a közösségi médiában is rendkívül hamar felkapták. Az angol Superdry márka arca lett, a céggel 1 millió fontos (435 millió forintos) szerződést kötött.

Ugyan egészen 16 esztendős koráig úgy tűnt, a modellkedés mellett a labdarúgásban is édesapja útját követi, az Arsenal akadémiáján nevelkedő fiatal szívét azonban a fotózás rabolta el igazán, így más irányt vett a karrierje. A váltás jól sült el, 2017-ben megjelent első könyve, a What I See című képes kiadvány, amelyben szavai mellett képeivel meséli el élete fontos pillanatait.

Manapság a főzés vált a szenvedélyévé, közösségi oldalán szinte nem telik el úgy hét, hogy ne tegyen ki olyan tartalmat, amikor a konyhában sürög-forog. Az ételek szeretetét is édesapjától örökölte, aki szintén otthonosan mozog az edények és fakanalak között. Ennek igazi haszonélvezője felesége, az amerikai színésznő, Nicola Peltz, akivel Los Angelesben élnek.

Romeo Beckham

A középső Beckham-gyerek, Romeo talán az, aki a legközelebb áll édesapja karrierjéhez. A 19 éves fiú ugyanis 2020 óta profi futballjátékos, jelenleg a David Beckham által alapított Inter Miami együttesének fiókcsapatánál játszik az Egyesült Államokban.

A korábban a teniszezéssel is próbálkozó fiatal életéből a modellkedés sem maradhatott ki, állandóan kap felkéréseket a világ leghíresebb cégeitől, fotózták már a Burberrynek és az Yves Saint Laurent-nak is, sőt a Vogue magazin is készített már vele sorozatot.

Romeo Beckham azonban nemcsak a karrier terén hasonlít édesapjára, nemrég ugyanolyan tarkótetoválást készíttetett, mint amilyet a korábbi angol labdarúgó ikon még 2002-ben. Később ezt a mintát többek között a brazil futballcsillag Neymar Jr. és az amerikai énekes, Justin Bieber is magára varratta.

Cruz Beckham

Édesapját követően 22 évvel később állt ugyanolyan pózokban modellt David Beckhamék legkisebb fia, a 17 esztendős Cruz Beckham. Az akkor és most is Steven Klein által készített képek alapján úgy tűnik, a legkisebb Beckham-gyerek is jó eséllyel érhet el sikereket a modellpályán, így a büszke apa, sőt idősebb testvérei nyomát követheti a szakmában.

A sport Cruz életében sokkal kisebb hangsúlyt kapott, mint bátyjainál, őt édesanyjának köszönhetően a zene sokkal inkább érdekli. Korábban már megjelent egy száma, jelenleg pedig további saját dalokon dolgozik a gitáron, zongorán és dobon is játszó fiatal.

Szeretném folyamatosan fejleszteni magam, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Egy időben én is azt gondoltam, hogy követem apát a futballban, de aztán rájöttem, mi az, ami igazán érdekel

– nyilatkozta az ID magazinnak Cruz Beckham, aki elárulta, édesanyjának köszönhető, hogy ennyire otthonosan mozog a kamera előtt.

Amikor nyaralni mentünk, anya folyamatosan fotózott bennünket. Akkor nagyon idegesítő volt, de azt hiszem, ezek készítettek fel igazán erre.

(via Hello,ID, GQ)

(Borítókép: Romeo James Beckham és édesapja, David Beckham 2021. június 29-én. Fotó: Alex Morton - UEFA / UEFA / Getty Images)