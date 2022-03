Új szerepben tűnik fel a Korda házaspár

A fellépők között ott lesz Csepregi Éva, Pataky Attila, Keresztes Ildikó, Csonka András, Szandi, Heincz Gábor Biga, Varga Miklós, Palcsó Tamás, Rácz Gergő, Janicsák Veca, Köteles Leander, Miller Zoltán, Pál Dénes, Polyák Lilla, Galambos Dorina, Molnár Tibor Attila, Judy és Oláh Gergő és Tóth Gabi is. Produkcióikat az ikonikus duó, Korda György és Balázs Klári, a színész-énekes Feke Pál, a Republic együttes basszusgitárosa, Boros Csaba és a Dal 2019-es döntőse, Nagy Bogi, illetve Balázs Andi színésznő pontozza majd.

A produkció célja, hogy az elmúlt 70, de sokkal inkább 100 év legjobb magyar dalát megtalálják. A március 19-én, 19:45-kor rajtoló show-ban 10 héten keresztül 84 előadó méretteti meg magát, és általuk összesen 60 slágert ismerhetnek meg a tévénézők.

A zsűri középpontjában, a mindig vidám és harsány Korda-házaspár lesz, akik hatalmas megtiszteltetésnek érzik, hogy felkérést kaptak a műsorba.

„Egyből igent mondtam, amikor megkerestek. A műsorban igazán fantasztikus előadók énekelnek majd régi nagy slágereket. Mi pedig keressük a gyémántok közül a legjobban csillogót” – mondta az Indexnek Korda György. Hozzá hasonlóan Balázs Klári is nagyon örült a felkérésnek, ugyanis ketten együtt még sosem zsűrizek férjével.

– mondta az énekesnő. „Nincsen könnyű dolguk, mert a színpadra vitt dalok valamikor már slágerek voltak, itt pedig nem leutánozni kell, hanem saját magukra formálni, új hatást, jelentést adni azoknak. Itt új dalok születnek.” A házaspár a jelenleg is zajló orosz-ukrán háborúra utalva azt is kiemelte: történhet bármilyen szörnyűség a világban, a zene és a slágerek minden viszontagságot túlélnek.

Ez a műsor mindenki számára felüdülés lehet. Bármi is történik a nagyvilágban annak vége lesz, a dalok pedig ugyanúgy tovább élnek. Most ezt a kis időszakot is túl fogjuk élni, ahogy túléltük a Covidot is, Magyaroroszág, ha bajban van össze tud fogni