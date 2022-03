Bocsánatot kért Ördög Nórától az RTL Klub

Ördög Nórát annak idején az RTL Klub műsorvezetőjeként ismerte meg az ország. A tévés nemrég a Partizán vendégeként mesélt a karrierjéről, hogyan jutott fokról fokra előrébb a csatornánál, ahol idővel a főműsoridős produkciók arca lett. 2014-ben aztán úgy döntött, 13 év után elhagyja az anyacsatornáját és a TV2-höz igazolt. Korábban nem részletezte, mi volt az oka a távozásának, most viszont kiderült, hogy hiányzott az a fajta megbecsülés, amit vele ellentétben más kollégái megkaptak.

Mint elmondta, sok produkcióban szerkesztőként és műsorvezetőként dolgozott egyszerre. Amikor először szerződést ajánlottak neki, abban egyeztek meg, hogy kap egy szép fizetést, de abba férjen bele, hogy mindkét feladatot ellátja. Ördög Nóra megtisztelve érezte magát, hogy állományba kerül, sokáig nagyon boldog is volt emiatt. Ám az utolsó pár évben nem érezte úgy, hogy elismerték volna a munkáját, például pénzben. Amikor pár évvel később terhes lett, illetve megszülettek a gyermekei, kiderült, hogy a fizetése nem annyi, mint amennyinek kellett volna lennie.

„Pár évvel később amikor már gyerekeim születtek, illetve talán még picivel előtte így kezemet tördelve bementem, hogy arra jutottam, szerkeszteni most már nem fogok tudni, mert nem tudok ennyi helyen megfelelni – egy műsor az gyakorlatilag ugyanolyan, mint egy gyerek –, hanem akkor most már műsorvezetőként szeretnék csak dolgozni és azt esetleg lehet-e, hogy a fizetésemet emiatt nem fogják lefelezni.

akkor kiderült, hogy a főnökeim évek óta azt gondolták, hogy én pluszba kapok azért pénzt, hogy szerkesztőként is dolgozom.

Tehát nekik nem volt meg, hogy ezért a pénzért én nem csak a műsorvezetést csinálom, hanem egyébként szerkesztőként én nem kapok extra fizetést”

– magyarázta az interjúban Ördög Nóra.

Ez egy tök nagy pofon volt, hogy tényleg basszus kidolgozom a lelkemet és akkor ehhez képest egyszer csak kiderült számomra, hogy van olyan kollégám, aki háromszor annyit keres mint én, férfi, és nyilván ezt nem lehet összehasonlítani, mert a népszerűség, az egyéniség, a tapasztalat, egy csomó minden... De mégiscsak bosszantott, hogy én mindig ott vagyok időben, mindig készen vagyok, mindig elmondom a dolgokat...

– mondta a tévés, Gulyás Márton kérdésére megerősítve, hogy az illető háromszor annyit keresett, mint ő, vagy talán kicsit többet is. Ezt még nem tette szóvá, de később jött más is.

Elmagyarázta, ahogy sokan mások, ő is éves szerződéssel dolgozott, ami azt jelenti, hogy a produkciók közti időben, ha netán hónapokig nincs képernyőn, akkor is jár a havi pénz. Amikor várandós lett, ennek kapcsán újabb kellemetlen meglepetés érte. Már 8 hónapos terhes volt, amikor a pénzügyi osztályról telefonáltak neki, hogy már réges-régen módosítani kellett volna a szerződésén, mert ekhós munkavállalóként dolgozik, és így csak 50 ezer forint lesz számára a GYES. A műsorvezetőnő ezt nem érezte akkora bajnak, arra gondolt, az a 4-5 hónap, amit szülés után otthon kell maradnia, ugyanolyan, mint amikor két produkció között szünetelnek, és beleférhet abba, hogy akkor is kapja a fizetését, mint máskor. A vezetőség viszont ezt nem így gondolta, amit akkor a tévés ugyan lenyelt és elfogadott, később viszont megtudta, hogy volt olyan férfi kollégája, aki úgy is kapta a fizetését, hogy egy teljes évig nem szerepelt semmilyen produkcióban.

Volt olyan férfi kollégám, aki egy teljes évig nem volt képernyőn és pontosan tudtam, hogy kapja a fizetését és akkor ez a pumpa még jobban fölment... Aztán terhes lettem a második gyerekemmel, és tudtam, hogy ugyanez fog következni. Nem a pénzről szólt ez az egész, hanem azt éreztem, hogy ez nem méltó. És kaptam egy ajánlatot, és egy olyan fajta megbecsültség-érzést, ami miatt kilenc hónapos terhesen bementem és felmondtam.

Gulyás Márton kérdésére Ördög Nóra sírva mondta, annak ideján azért nem vállalta fel a távozásának okait, mert úgy érezte, rá fog visszaütni az egész, ahogy meg is kapta, hogy milyen hálátlan, amiért elment a cégtől, ami kinevelte. Hangsúlyozta, az RTL-nek most is hálás a lehetőségekért, de úgy érzi, a másik oldalon ő is sokat tett a csatornáért. Ugyan lelkiismeret-furdalása volt, de alkudozni már nem akart, miután meghozta a döntést.

Nem sokkal azután, hogy az interjú felkerült a Partizán YouTube-csatornájára, az RTL Klub közleményben reagált az abban elhangzottakra, amit Ördög Nóra a saját Instagram-oldalán is megosztott.

„Szeretnénk röviden reagálni arra, amit Ördög Nóra mondott a Partizánban a nálunk töltött éveiről és a távozása körülményeiről. Nem helyreigazítást szeretnénk kérni az elhangzottak miatt, sokkal inkább elnézést.

Elnézést kérünk azokért a sérelmekért, amelyekről a műsorvezetőnő úgy érzi, hogy évekkel ezelőtt őt az RTL Klubban érték.

Az akkori helyzet értékelése nélkül szeretnénk hangsúlyozni, hogy az RTL Magyarország nagyon sokat változott az elmúlt több mint hét évben. Egy más értékeket képviselő médiacég lett. Évek óta azon dolgozunk, hogy teljes esélyegyenlőséget teremtsünk, hogy egy nő ugyanazért a munkáért ugyanazt a juttatást kapja, mint egy férfi, és tehetséggel és szorgalommal ugyanolyan magasra is juthassanak nálunk a karrierjükben. Erőfeszítéseink sikerét jelzi a női közép- és felsővezetők számának folyamatos növekedése, és a fizetési különbségek megszűnése is. Azt reméljük, hogy munkánk eredményei túlmutatnak az RTL Magyarországon, és hatással lehetünk más munkahelyekre és akár a teljes társadalomra is”

– olvasható a közzétett válaszban, amihez Ördög Nóra annyit fűzött hozzá:

Köszönöm.

(Borítókép: Ördög Nóra. Fotó: TV2 Sajtószóba)