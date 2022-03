A Kool & the Gang és Shaggy is fellép Zamárdi új butikfesztiválján

Új rendezvénnyel bővül a MOL Nagyon Balaton kínálata: a ZamJam néven debütáló butikfesztivál július 28-tól három napon át Zamárdi több helyszínén várja a közönséget zenével, képzőművészettel, gasztronómiával, gyerekprogramokkal és irodalommal. Az eseményen fellép a Kool & the Gang és Shaggy is, az esemény házigazdája Till Attila lesz.

Július utolsó napjaiban ZamJam néven hiánypótló programmal bővül a Balaton nyári kínálata. A butikméretű és Zamárdi több pontját érintő minőségi fesztivál fő helyszínére, a vízparti térre a szervezők naponta néhány ezer vendéget várnak, előzetesen is utalva az esemény ünnepi, nyaralást idéző hangulatára. A város többi pontján zajló programok belépőjegy nélkül látogathatók – olvasható a rendezvényt bemutató közleményben.

A MOL Nagyon Balaton színpadon július 29-én egy klasszikus világsztár, a Kool & the Gang a fő fellépő, előttük a Szikora Róbert vezette, idén negyvenedik születésnapját ünneplő R-GO koncertezik. Másnap Geszti Funky címmel Geszti PéterVáczi Eszterrel és a Jazz+Az fúvósaival kiegészülve a művész életművének „alkalomhoz illő” darabjait mutatja be, a Jazz+Az és a Rapülők programját is megidézve. Előtte egy hazai legenda, Charlie koncertezik. A záróest főszereplője a többszörös Grammy-díjas slágergyáros amerikai-jamaicai származású Shaggy lesz. Előtte az osztrák roma-jazz-elektro banda, a Deladap lép fel. A Random Trip csapata vállalta, hogy a műfajhoz illő programmal és vendégekkel készül a színpad nyitó produkciójaként. Velük lesz mások mellett Dés László, Péterffy Lili, Berkes Olivér és Nagy Kristóf is. A ZamJam fő helyszínén ismert DJ-k is jelen lesznek.

Jazz a parton

Napközben a vízparti MOL Nagyon Balaton Terasz az egyik fontos hely, ahol fröccsel a kézben várhatják az érdeklődők az esti koncerteket. Séf a parton címmel naponta más-más szakács gondoskodik a kulináris élményekről, a Budapest Jazz Club pedig a helyhez leginkább illő koncertekkel várja a közönséget. Itt lesz Micheller Myrtill és a Pintér Tibor Duo, Sárik Péter Trio feat. Berki Tamás, az Orbay Lilla Quintet, a Pocsai Kriszta Quartet, az Oláh Krisztián Quartet és a Szőke Nikoletta Quartet is. Az esti órákban a hely rezidens dj-i állnak színpadra.

Kilátókoncertek

A déli part egyik legszebb kilátása a Zamárdi-parton kívül a kőhegyi kilátóhoz kötődik. Pincesor és szőlők mellett jutunk fel a 218 méteres magaslatra, ahonnan szinte az egész északi partot megcsodálhatjuk, előtérben a Balaton fenségesen csillogó víztükrével. Innen Tihany és Badacsony is megmutatja összetéveszthetetlen sziluettjét. Ezen a helyen a Kilátó Terasz kertjében naponta egyszer, 17 órakor koncerttel várják a közönséget. Az első este Little G Weevil, másnap Lovasi András, szombaton pedig Járai Márk lép fel Cseh Tamás estjével.

Tilla a házigazda

A ZamJam házigazdái között sok-sok helyi lakos mellett hírességek is szerepet vállalnak, azok, akik törzsvendégnek számítanak a városban.

Nem titok, hogy minden évben itt vagyunk pár hetet a feleségemmel és a gyerekeimmel. Igazi déli partinak vallom magam, aki papucsban és pólóban jár, aki hekket és lángost eszik és aki legjobban Zamárdiban szeret úszni, pecázni és pingpongozni. A ZamJam szervezői minden bizonnyal ezért kértek fel épp engem, hogy legyek az induló fesztivál házigazdája. Minél több időt is szeretnék ott lenni majd!

– olvasható Tilla Attila nyilatkozata a közleményben. A műsorvezető a tervei szerint egyébként ezt a hétvégét is Zamárdiban tölti majd.

ZamArt

A ZamJam a zene és az irodalom mellett a kortárs képzőművészetre helyez nagy hangsúlyt. Az esemény teljes arculata Bereczki Kata munkája. Az ő Balaton-tematikájú képei a fő helyszínen és Zamárdi közterületén is láthatóak lesznek a ZamJam idején. A képzőművészeti tematikát jegyző Lobenwein Galéria Bereczki Kata művei mellett régi idők balatoni plakátjaiból rendez tárlatot, és más kortárs művészek is készülnek különleges kiállítással ezekre a napokra. A ZamArt részletes programja a következő hetekben bővül.

Best of Balaton a ZamJamen

A ZamJam – MOL Nagyon Balaton Színpad egyik fontos programja a Best of Balaton idei győzteseinek bemutatása. A 2021-ben indult produkció a Balatonhoz erősen kötődő hiteles művészek és celebek személyes ajánlása alapján tavaly ötven, idén pedig újabb húsz témára irányítja a közönség figyelmét. A Best of Balaton a ZamJam vendéglátás-kínálatában is szerepet kap: a helyszínen a legjobb balatoni borászatok, neves és szeretett balatoni éttermek gondoskodnak a közönségről. A résztvevők listáját a szervezők későbbre ígérik.

Venom lemezkertje – Rozmaring terasz

A ZamJam célja, hogy bemutassa azokat a helyeket, éttermeket, teraszokat, amelyekre büszkék a helyiek, amelyeket messziről jött turisták is gyakran felkeresnek. Az egyik ilyen kedvenc a Rozmaring Kert, ahol napközben házigazdaként DJ Venom és az általa meghívottak mutatják be kedvenc lemezeiket. A dj-k kizárólag csillogó fekete vinylekről játszanak majd, ismert vagy kevésbé ismert arcok pedig megmutatják, milyen zenei kincsek rejtőznek otthon a lemezespolcukon, mi pedig közben fröccsel a kézben készülhetünk az estére.

Líra irodalmi terasz

A ZamJam partnere, a Líra Könyv Zrt. erre a három napra Zamárdiba hívja szerzői színe-javát. A Líra irodalmi terasz könyvbemutatókkal, dedikálásokkal, közönségtalálkozóval, felolvasásokkal várja a vendégeket Zamárdiban is. Délutánonként ismert szerzők legfrissebb köteteivel beszélgetésekre várják az irodalom szerelmeseit. Az irodalmi teraszon a programok mellett az érdeklődők megtalálhatják az elmúlt évek könyvújdonságait a helyszínre települő Líra könyvesbolt kínálatában.

WAMP

Július 30-án, szombaton a WAMP kortárs designvásár Zamárdiba hozza el a magyar tervezők termékeit. A ruhák, ékszerek, kiegészítők, lakberendezési tárgyak, gasztrofinomságok színes kavalkádjában találkozhat egymással alkotó és vásárló, kreatív szakember és érdeklődő laikus.

Mutassuk meg Zamárdit!

A ZamJam programja a következő hetekben folyamatosan bővül. A szervezők túrákat, sport- és családi programokat terveznek szerte a városban, amihez a helyiek közreműködését, ajánlatait is várják. Ha van olyan program, amit a saját teraszán szívesen megmutatna valaki, része lehet a ZamJam kínálatának, ahogy azok is, akik éttermükben, kávézójukban vagy fagyizójukban kedvezménnyel, kedvességekkel várják a ZamJam vendégeit. Az ötletekkel, ajánlatokkal az info@molnagyonbalaton.hu címen lehet jelentkezni.

Zamárdi 2006-ban adott otthont először az EFOTT-nak, egy évvel később itt indult el a Balaton Sound, 2013-ban pedig a Strand Fesztivál. Ezek az események Zamárdi, a Balaton és Magyarország turisztikai életében is meghatározó szereplők. A ZamJam célja, hogy a város egy más arcát is megmutassa a hozzánk érkezőknek, és ünnepi hangulatot hozzon azoknak is, akik itt laknak vagy helyben nyaralnak. Erre a három napra szeretnénk ünnepi díszbe öltöztetni Zamárdit, kinyitni a teraszokat és egy, a régióban hiánypótló programmal ajándékozni meg a közönséget

– olvasható Csákovics Gyulának, Zamárdi polgármesterének nyilatkozata a rendezvény szervezőinek közleményében.

A MOL Nagyon Balaton tizedik alkalommal irányítja a figyelmet erre a régióra. 2013-ban, a MOL Nagyon Balaton indulásakor célul tűztük ki, hogy a Balaton legnívósabb kulturális eseményeit gyűjtjük egy ernyő alá, és arra biztatjuk az erre vállalkozókat, hogy indítsanak újabbakat. A ZamJam a szándékunk szerint egy olyan új, nívós esemény, amely képes arra, hogy Zamárdi és a Balaton hírnevét tovább erősítse és ünnepi pillanatokat jelentsen a hozzánk érkezőknek

– emelték ki a VOLT Produkció vezetői, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert. A fellépők közül Geszti Péter kedvcsinálóképp elmondta, hogy a Geszty Funky egy Balatonra és funkyra hangszerelt koncertest lesz, amelyen Repülők-, Jazz+Az-, és Gringo Sztár-dalokat fognak játszani. A dalok abszolút a funkyfeeling jegyében szólnak majd. Ezért is lett Váci Eszter a vendége, akivel a Jazz+Azban együtt zenélt. Rajta kívül a Jazz+Az fúvósaival egészül ki a produkció. Geszti azt is elárulta, hogy a ZamJam színpadán mutatják be először a legújabb LGT-feldolgozásukat, az Embertelen dalt.

(Borítókép: Shaggy. Fotó: Rob Verhorst / Redferns / Getty Images)