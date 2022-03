Nyíltan reagált a 30Y zenekar a kormány levelére, amit bírál a Magyar Helsinki Bizottság is

Április 3-án a választások mellett népszavazást is tartanak. Erről küldött kör-e-mailt a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a birtokában lévő e-mail-címekre. A 30Y is megkapta a tájékoztatást, amire a Facebook-oldalukon reagáltak a zenészek.

„Tisztelt Hölgyem/Uram! Ma, amikor háború dúl a szomszédunkban, a legfontosabb kérdés, hogy Magyarország belekeveredik-e a háborúba, vagy kimarad belőle. Ez foglalkoztatja a magyar emberek többségét. Az a célunk, hogy továbbra is megőrizzük hazánk biztonságát. Jövőnk ugyanakkor azon is múlik, hogy meg tudjuk-e védeni gyermekeinket” – idézett a levélből a zenekar, majd az olvasottakat kielemezve nyilvánosan válaszolt a bejegyzésében.

Ha levelet kapunk – és mindannyian kaptunk alighanem – érdemes válaszolni rá. Részben azt, hogy köszönjük, nekünk is fontos a béke, és nekünk is fontosak a gyermekeink. Azt is gondoljuk, hogy a békétlenség nem kívülről támadt eddig sem, a biztonság pedig egyáltalán nem nevezhető békének. Gyermekeinket pedig inkább a manipuláció és a hatalom retorikai alakzataitól védenénk – de nem úgy, hogy elzárjuk őket, hanem úgy, hogy megismertetjük velük annak természetét. Amiként a világ és a benne élők sokféleségét. És mivel hiszünk bennük, és szeretjük őket, rájuk bízzuk, miként gondolkodnak majd a világról és benne önmagukról