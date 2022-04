Rajongóit szidta, majd Twitter-fiókját is törölte Cardi B

Az énekesnőt azt követően kezdték el támadni közösségi oldalán rajongói, hogy a várakozások ellenére végül kihagyta a vasárnapi Grammy-gálát. Cardi B még a közösségi oldalát is törölte az eset miatt, előtte azonban még rendesen kiosztotta az őt kritizáló kommenttelőket.

Cardi B megelégelte az őt és családját érő támadásokat, így az egyébként is szókimondó rapper néhány kemény üzenetet követően törölte magát a közösségi oldalról. Búcsúzóul azonban igencsak éles stílusban tette helyre az őt támadókat – számolt be róla a Page Six.

A rapper UP című dalát ugyan Grammy-díjra jelölték a legjobb rapszám-kategóriában, de végül nem jelent meg a gálán, ami miatt a csalódott rajongók azonnal nekiestek közösségi oldalán. Amellett azonban, hogy az ő személyét támadták, Cardi családját és gyerekeit is betalálták a rosszindulatú kommentelők, az ezen felháborodott énekesnő reakciójában pedig nem volt köszönet.

Letörlöm a Twitterem, istenem, de utálom ezt az ostoba rajongótábort! Idióta hülyék esnek neki a gyerekeimnek, mert azt hitték, ott leszek a Grammyn, én pedig nem mentem

– írta az ezt követően Twitter-fiókját bosszúságában törlő Cardi B.

Az énekesnő ugyan vállalhatatlan stílusban reagált, heves reakciója a rajongói kommenteket olvasva nem túlságosan meglepő. A hozzászólók válogatott szavakkal támadták Cardit és gyerekeit. Az üzengető fanok autistának nevezték a kicsiket, amire már teljesen magából kikelve válaszolt. Az egyik kommentelőnek azt üzente, hogy reméli, meghal az anyja, másokat pedig melegebb éghajlatra küldött.

Kib...szott idióta!

– írta egy másik kommentelőnek az énekesnő, aki ugyancsak azt nehezményezte, hogy kedvence nem jelent meg a díjátadón.

A szintén zenész párjával, Offsettel két közös gyermeket nevelő 29 éves Cardi B egyszeres Grammy-győztesnek mondhatja magát, 2019-ben a legjobb raplemez-kategóriában diadalmaskodott Invasion of Privacy című albuma.

(Borítókép: Cardi B. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!