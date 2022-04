Bödőcs Tibor elköszönt: szép, lassú putyinizációt jósol

Alkotói szabadságra megy a humorista, amiről a Facebook-oldalán tájékoztatta a közönségét. Egyben azt is felvázolta, hogy a választások után milyen jövőképet lát.

Múlt héten Bödőcs Tibor két videóval is jelentkezett, egyikben a választási kampányt, a másikban pedig a hírgyártást figurázta ki, a saját karaktergyilkosságával egybekötve. Péntek este a Comedy Centralon láthatták a nézők, ám azt már korábban megüzente, hogy ezt követően egy időre visszavonul.

A humorista most a Facebook-oldalán jelentkezett, hogy elköszönjön a közönségétől, mielőtt alkotói szabadságra megy. Bejegyzésében azt is előrevetítette, hogy a vasárnapi választás eredménye után milyen jövőt jósol.

Kedves nézőim, véget ért a turném, nagyon köszönöm mindenkinek, aki az élő előadásokra ellátogatott, nagyszerű esték voltak! Köszönöm a szervezőknek, előzenekaraimnak, az adminnak, a sofőröknek, a műszaknak, a stábnak! Most új műsor, esetleg új könyv reményében már megint Szibériá… illetve alkotói szabadságra vonulok. Mikor, ha nem most?

– tette fel a kérdést, majd felvázolta, milyennek látja az elkövetkezendő időszakot.

Érzésem szerint a szép, lassú putyinizáció legfinomabb fogásai egyre nagyobb adagokban érkeznek majd: mérnökien legyártott újabb és újabb ellenségképek, sebészi pontosságú gyűlöletkampányok díszzsebkendős, gejl influencerek meg egyéb biorobotok előadásában. A maradék sajtó szuttyongatása. Sikerpropaganda. Szépen csomagolt hazugságok. Saját, ámde szerény tehetségű emberek kitömése pénzzel, paripával. Humortalan cinizmus. Agyrémek. Megélhetési hergelöncök. Polgári szalonnáculás. Csipkés, nagy összeesküvés-elméletek hímzése a néplélekre: Belorusz-light, öröm lesz nézni. Mindeközben, ahogy szokta, a »baloldal« »megújul«. Feriék betipegnek N. Sándor próféta tévéjébe, míg beengedik őket, a rendszernek órái lesznek hátra, még évekig.

Azt is hozzátette, a NER működését már bemutatta a színpadon, így ezt nem érzi elég nagy kihívásnak. S bár szerinte az ellenzék is megérne „egy fekete humormisét”, azt már unja, mielőtt belekezdene. Hogy mivel folytatja, abban még egyelőre ő sem biztos, de bárhogyan is, azt ezért leszögezte:

a humorunkat nem tudják kiszervezni alapítványokba,

kis türelmet kér, azt ígéri, jókat fogunk röhögni.

(Borítókép: Bödőcs Tibor 2014-ben. Fotó: Huszti István / Index)