Fogadjon örökbe egy fát a Sziget Erdőben!

Aki járt már valaha a Sziget Fesztiválon, pontosan tudja, hogy a rendezvény nem csupán egy buli, annál sokkal többről szól. Megvan az érzés, amikor a HÉV-en minden csuklón ott virít a karszalag? És az, amikor a K-hídon végiggyalogolva egyszerre teljesen más tudatállapotba kerül az ember? Mintha szó szerint egy másik világba lépnénk, egy olyan helyre, ahol minden gátlását levetkőzve és az összes gondját elfelejtve végre mindenki önmaga lehet.

Az elfogadás, amiről manapság olyan sokat beszélünk, és amit előszeretettel tűznek zászlajukra különféle szervezetek, a szabadság szigeteként is emlegetett fesztiválon maximálisan megvalósul. Itt tényleg nem számít, honnan jön az ember, milyen a vallása, a bőre színe, az öltözködése vagy az ízlése, ahogy az sem, milyen nyelven kommunikál másokkal, hiszen

pont a különbözőség ereje, ami olyan különlegessé teszi és masszívan összekovácsolja a Sziget közösségét.

A szervezők a Love Revolutiont, azaz a Szeretet Forradalmát meghirdetve már korábban is hangot adtak olyan eszméknek, illetve támogattak olyan ügyeket, amelyek előbbre viszik a világot és jobb hellyé teszik a Földet. Ahogy az a fesztivál honlapján is olvasható, a szervezők továbbra is hisznek abban, hogy közösen képesek vagyunk elérni,

hogy háborúk és nukleáris fenyegetés helyett békében éljünk,

hogy senkit se rekesszenek ki, és ne sértsenek meg a bőrszíne, vallása vagy nemi identitása miatt,

hogy a fenntartható fejlődés és a környezetünk megóvása a mindennapjaink része legyen,

hogy a származástól függetlenül mindenkit megillessenek az emberi jogok.

Csökkentse ökológiai lábnyomát faültetéssel!

A Föld napjára újabb környezetvédelmi vállalással rukkoltak elő a szervezők: az április 22-én értékesített 6 napos és 3 napos bérletek után elültetnek egy-egy fát Budapesttől északkeletre, a Nógrád megyei Bedepusztán, hogy az egykori mezőgazdasági területet újra élettel teli, zöld paradicsommá varázsolják.

Így bárkinek lehet saját fája a Sziget Erdőben, amivel nagyban hozzájárul ahhoz, hogy zöldebb legyen a világ.

A programba azok is bekapcsolódhatnak, akik már megváltották a bérletüket, hiszen létezik úgynevezett Sziget Forest jegy is, amellyel a faültetést külön is lehet támogatni.

Hogy miért fontos ez?

Ahogy azt a fesztivál honlapján magyarázzák, egy kétórás Budapest–London-repülőút oda-vissza utasonként nagyjából 435 kg CO2-kibocsátást jelent. Egy oda-vissza autóúté pedig 300-350 kg, amely megoszlik az utasok száma között. Egy fiatal fa megközelítőleg 25 kg szén-dioxidot köt meg egy évben. Figyelembe véve a legtöbb fafaj hosszú élettartamát, a megfelelő minőségű talajt és azt, hogy a Sziget által ültetett fák nem lesznek pár év múlva kivágva, ezek közül egyetlen fa is képes több szén-dioxidot elnyelni, mint 5 repülőút oda-vissza.

Zöld Sziget

A szervezők mindig is fontosnak tartották, hogy a természetes környezetet kímélve, a lehető „legzöldebben” bonyolítsák le a programokat, emellett pedig másokat is környezettudatosságra ösztönözzenek. Ennek érdekében több olyan gyakorlatot is bevezettek, amellyel csökkenteni lehet az ökológiai lábnyomunkat, még úgy is, hogy hazánk legnagyobb fesztiváljáról van szó, ahol naponta több 10 ezer ember szórakozik közösen. Lássunk most néhányat ezek közül.

A visszaváltható, vagy más néven repoharak alkalmazása már évek óta működik – ennek lényege, hogy az első ital vásárlásánál a poharat is kifizettetik a vásárlóval, amit használat után cserélnek, vagy ha nem akar többet inni, tokenre válhatja és azt cseréli később pohárra újra, ha megszomjazik. Van olyan élelmiszerbolt is a Szigeten, ahol csomagolás nélkül vehetjük meg a reggelinek vagy uzsonnának valót, emellé pedig még életvezetési jótanácsokat is kaphat, aki fogékony a hulladékmentes életmódváltásra.

A szervezők arra is ügyelnek, hogy a mörcs is környezetbarát legyen – műanyagmentes festékkel nyomott, organikus pólókat, vászontáskákat és BPA-mentes kulacsokat kínálnak a fesztiválozóknak. A rendezvény emellett kerékpárosbarát: ingyenes tárolást, gyorsszervizt és kölcsönzőt biztosítanak a bringásoknak. A kerekezés mellett a vonatozást, a buszozást is igyekeznek népszerűsíteni, hogy csökkentsék a fesztiválhoz kapcsolható repülőgépes utazásokat és az ebből származó üvegházhatású gázok kibocsátását.

A vendéglátóblokkokban klímabarát és vegetáriánus vagy vegán kínálat is van, a partnereiket pedig arra biztatják a szervezők, hogy szezonális és helyi alapanyagokat használjanak, illetve részesítsék előnyben a szárnyasokat és a zöldségalapú ételeket. Hogy minél kevesebb műanyag palack fogyjon, ivóvízpontokat alakítottak ki a rendezvény területén, ahol újra lehet tölteni a kulacsokat.

Ahogy 2019-ben, idén is mintegy 140 helyszínen gyűjtik szelektíven a műanyag, a fém-, a karton- és az üveghulladékot. A szervezők célja, hogy elérjék az 50%-os hasznosítási arányt. Idén 50 000 darab mobil hamutartó kiosztását is tervezik, már a fesztivál bejáratánál.

Mindeközben szakértők segítségével mérik fel az Óbudai-sziget élő- és növényvilágát. Megfigyelik az ott élő madárpopulációkat és monitorozzák a zöldfelületek rehabilitációját, hogy jobban tudják védeni a természetet, és pontosabb képet kapjanak a fesztivál környezeti hatásairól. A Green Sziget programjairól és aktivitásairól itt tájékozódhat részletesen.

(Borítókép: Sziget Fesztivál, 2018. Fotó: Pogonyi Nóra)

