Kvíz: Tesztelje tudását a Star Wars világában!

Elő a lézerkardokkal, május 4. a nemzetközi Star Wars-nap! George Lucas űrmeséje 1977 óta aranyozza be a galaxis szerelmeseinek mindennapjait. Az évforduló pedig nem is lehetne találóbb: a filmekben rendre elhangzó „Az erő legyen veled” mondat angol verziója ugyanis „May the force be with you!”, amit könnyen „May the 4th be with you!”-nak is lehet érteni, ahol az erő május 4-re változik. Van, aki Margaret Thatcher 1979. május 4-i választási győzelméhez, mások egy félresikerült George Lucas-interjúhoz kötik, de a lényeg, hogy a rajongók évek óta szerte a világon ezen a napon ünneplik kedvenc eposzukat.

Igazi rajongónak érzi magát? Úgy gondolja, hogy a Tatuintól kezdve a Halálcsillag összes zugáig mindent tud a Star Wars világáról? Tesztelje le tudását kvízünkben! Az erő legyen önnel május 4-én!

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images)