Orosz hekkerek akarták megakadályozni az ukrán eurovíziós győzelmet

Az orosz–ukrán konfliktus az Eurovíziós Dalfesztiválon is érzékeltette hatását, ugyanis a végül a megméretést megnyerő ukránok győzelmét egy profi orosz hekkercsapat próbálta meggátolni, ám végül az olasz rendőrségnek köszönhetően nem jártak sikerrel.

A február végén kirobbant orosz–ukrán fegyveres konfliktus miatt Oroszországot ugyan kizárták az Eurovízióról, azonban ennek ellenére is majdnem róluk szóltak a hírek a szombati finálét követően.

Ugyanis a Torinóban rendezett dalfesztiválon profi orosz hekkerek próbálták meg a közönségszavazatokat úgy befolyásolni, hogy az ukránok abból rosszul jöjjenek ki, azonban a szemfüles olasz rendőrség kiberbűnözésre szakosodott kollégái időben lekapcsolták a fenyegetettséget, így az ukránok az elődöntőben, majd a döntőben is sikerrel jártak.

A szavazások és az előadások során a hálózati infrastruktúrák ellen irányuló különféle DDOS-jellegű számítógépes támadásokat sikerült mérsékelni és meghiúsítani

– idézi a rendőrség közleményét a BBC.

A támadást a hírhedt, Killnet névre keresztelt csapat hajtotta végre, akik többek között a legtöbb esetben nagy nyugati cégek vagy állami szervek ellen indítanak támadást.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a versenyt az ukrán Kalush Orchestra nyerte Stefánia című dalával, amely pont a közönségszavazatoknak köszönhetően húzta be a versenyt. A zsűri pontszámai alapján még az Egyesült Királyság indulója, Sam Ryder állt az élen, akinek végül be kellett érnie a második hellyel.



