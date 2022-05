Meghalt Marnie Schulenburg

A The Hollywood Reporter információi szerint 36 éves korában elhunyt Marnie Schulenburg, akit a One Life to Live című sorozatban láthattak a nézők Jo Sullivan szerepében, valamint az As the World Turns című szériában Alison Stewartként tűnt fel.

A színésznő képviselőjének közlése szerint a Daytime Emmy-díjra jelölt Schulenburg kedden a New Jersey állambeli Bloomfieldben halt meg, miután 2020-ban 4. stádiumú áttétes mellrákot diagnosztizáltak nála.

A színésznő, akinek szombaton lett volna a születésnapja, még anyák napján osztott meg egy bejegyzést a közösségi oldalán, amiből kiderült, hogy hazatérhetett a kórházból, ám oxigénpalackra van szüksége a túléléshez.

Ám szervezete végül feladta a harcot a rákkal szemben. A hírt a Variety információi szerint a férje, Zack Robidas – akit még az Utódlás című sorozatnak köszönhetően ismert meg – is megerősítette a Facebookon. Schulenburgnél még 2020 májusában fedezték fel a kórt, öt hónappal kisfia, Coda születése után.

(Borítókép: Marnie Schulenburg 2012. február 13-án. Fotó: Walter McBride/Corbis via Getty Images)