Hivatalosan is vége, elvált Marsi Anikó és Palik László

Elváltak Palik Lászlótól, így most már a jövőre tud fókuszálni – árulta el Marsi Anikó.

Egy évvel ezelőtt, 2021 júniusában derült ki, hogy Palik László elköltözött Marsi Anikótól, miután válságba került a házasságuk.

A házasságom 16 évig tartott, és már előtte 2 évig egy párt alkottunk Lacival. Ezért mondok 18 együtt töltött esztendőt, ha róla beszélek. Az nagyon hosszú idő, a jóból is megárt a sok

– ezt mondta tavaly év végén Marsi Anikó, miközben kifejtette, hogy természetesen nem egyik pillanatról a másikra ment tönkre a kapcsolat. Hosszú, fájdalmas, olykor érzelgős folyamat volt, több hullámvölggyel és hullámheggyel – fogalmazott akkor.

A műsorvezető most a Borsnak adott interjút, eszerint Marsi Anikó azt mondta, hogy lezárult a válás folyamata. Beszámolt továbbá arról is, hogy nagyon boldog új párjával, akivel komoly terveik vannak a jövőre nézve, például egy vállalkozást is terveznek indítani.

A szakítás után nemcsak Marsi Anikó, hanem Palik Lászlónak is új pár talált magának, és állítólag mindketten kedvelik egymás új partnerét.