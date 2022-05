Szabó Győző 22 éve heroinozott utoljára

Ahogy arról már beszámoltunk, Szabó Győző sötét múltjáról egy könyv és egy az alapján forgatott film is készült. A színész beszámolójából pedig kiderül, milyen egy kábítószerfüggő élete, és mennyire nehéz leszokni a szerről.

Szabó most a Forbes Legyél jobb!-napján vett részt egy beszélgetésen, ahol ismét előkerült a színész múltja. Pontosan mához képest 22 évvel ezelőtt használt utoljára heroint, amit előtte hosszú időn keresztül fogyasztott.

Akkor nem tudtam, hogy az lesz az utolsó. Amikor azt mondjuk, hogy heroinista vagyok, az azért van, mert az addiktológia szerint nincs gyógyult drogos, csak szüneteltetve van a szerhasználat. De azt is tudom, hogy ha egy kupac heroint kiszórnál elém, akkor sem nyúlnék hozzá, mert nagy a tét. Húsz éve is az volt – az életem –, és most is az