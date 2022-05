VV Leo: Az orvosok azt mondták, várni kell, vagy meghalok, vagy nem

VV Leo a Palikék Világa by Manna YouTube-csatorna legutóbbi adásában számolt be többek között szenvedélyeiről, illetve életének talán legrémisztőbb pillanatáról is. A ValóVilágból ismertté vált Nagy Zsolt, azaz VV Leo az utóbbi időben nemigen szerepelt a médiában, ami főképp azért alakult így, mivel jelenleg forgatással foglalkozik, vág, rendez, vagy épp kamerát ragad. Mint mondta, a természetfilmek állnak hozzá a legközelebb, sőt évekkel ezelőtt elvégzett egy madarásziskolát, így ilyen végzettsége is van.

Jelenlegi munkája mellett viszont szót ejtett életének egyik mélypontjáról is, amely évekkel ezelőtt történt. Kifejtette, egy olyan típusnak tartja magát, aki képtelen hízni, ám ennek ellenére belefogott az edzésbe, hogy elérje az álomsúlyt, a 85 kilót. Az edzőteremben javasolták neki, hogy hogy kezdjen el szteroidot szedni, amire kezdetben ugyan nemet mondott, egy-két év sikertelenséget követően viszont belevágott; hat szemet kellett bevennie. Ahogy arról beszámolt, Gilbert-kórban szenved, ami annyit takar, hogy gyengébben emészt, tehát a mája nem működik rendesen. Ezen egészségi problémára pedig nem volt jó hatással a szteroid.

Amikor elkezdtem szedni ezeket a szteroidokat, pont akkor volt Hajdú Péternek egy műsora Ausztriában, és a májam nem bírta ezt a löketet. Jöttem hazafelé, és már viszkettem mindenhol. Elmentem a kórházba, ahol mondták, hogy valami nagy baj van a májjal. Elkezdtem leépülni, 67-68 kilóig, a májam konkrétan leállt. Anyuék kint sírtak, az orvosok azt mondták nekik, hogy nem tudnak mit csinálni, várni kell, vagy meghalok, vagy nem. Azt mondták, hogy azért maradtam életben, mert annyira egészségesen éltem, hogy maradt egy-két egészséges sejt, így vissza tudott épülni

– emlékezett vissza.