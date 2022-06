Fekete Dávidot kiengedik a börtönből

Fekete Dávidot tavaly májusban vették őrizetbe, amit követően a letartóztatását is elrendelték, és azt egészen mostanáig meg is hosszabbította a bíróság. A Megasztár korábbi szereplője a börtönben állítólag halálos fenyegetéseket kapott egykori bűntársaitól, miközben ő maga azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz.

A bíróság korábban a szökés veszélyére hivatkozva rendelte el, illetve hosszabbította meg Fekete Dávid letartóztatását. Most azonban a Győri Járásbíróság úgy döntött, hogy nem szükséges tovább rács mögött tartani Fekete Dávidot,

így június 6-án, hétfőn kiszabadul a börtönből.

A bíróság most úgy vélte, hogy elegendő, ha Fekete Dávidot bűnügyi felügyelet alatt, házi őrizetben tartják addig, amíg véget nem ér az ügye. „A bíróság döntése szerint a megalapozott gyanú a gyanúsított terhére rótt bűncselekményekkel kapcsolatban továbbra is megállapítható, de a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok érdekében már nincs szükség a legnagyobb szigorra. A bíróság a fokozatosság elvére is figyelemmel úgy ítélte meg, a vádemelés előtti szakaszban lévő eljárásban elégséges és egyben szükséges kényszerintézkedés a bűnügyi felügyelet” – közölte Máté Kinga, a Győri Járásbíróság szóvivője a Telexszel. A határozatot Fekete Dávid és védője tudomásul vette,

az ügyészség azonban fellebbezést jelentett be a döntés ellen.

Emiatt pedig az is elképzelhető, hogy Fekete Dávidot hétfőn kiengedik ugyan, de utána a fellebbezés következtében megsemmisítik a döntést, és ismét elrendelik, hogy a börtönben kell fogva tartani őt addig, amíg nem hoznak ítéletet a bűnügyben.

Fekete Dávidot több száz millió forint összegű kárt okozó csalás és sikkasztás elkövetésével, valamint közokirat-hamisítással vádolják. Arról viszont még nincs hír, hogy mikor emelhetnek hivatalosan is vádat ellene, illetve mikor kezdődhet meg az ügy bírósági tárgyalása.