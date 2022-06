II. Erzsébet újabb eseményt mondott le

II. Erzsébet királynő idős korának köszönhetően már számos egészségügyi problémával küzd, nemrég a koronavírust is elkapta, amelyet sikeresen átvészelt, ám mozgásproblémái sok bosszúságot okoznak. Az uralkodó ugyanakkor nem szeretne tolószékbe ülni, amíg csak lehet, bottal jár, ám közlekedését számos módszerrel igyekeznek megkönnyíteni. A székhelyét áthelyezték a Windsor-kastélyba, amelyhez liftet építettek, illetve egy golfkocsi is a rendelkezésére áll, hogy könnyebben tudjon eljutni a birtok egyik végéből a másikba – írja a Metro.

A királynő kímélése miatt az elmúlt időszakban több eseményt is ki kellett hagynia. Többek között platinajubileumi ünnepsége első napján sem tartott a királyi család többi tagjával a The Mall úton, hanem a Buckingham-palota erkélyéről integetett a tömegnek. A legfrissebb hírek szerint egészségi állapota miatt a jelenleg Skóciában szabadidejét töltő II. Erzsébet kihagyja az idei birminghami Nemzetközösségi játékokat is, valószínűleg Károly herceg fogja helyettesíteni.

Mindez azért is rendhagyó, mivel létezése óta nem sok Nemzetközösségi játékokat hagyott ki az uralkodó. A hírek szerint az eseményen, amelyet világszerte várhatóan mintegy milliárd ember néz majd, Károly herceg mellett a királyi család egyéb tagjai is részt vesznek. Köztük Vilmos herceg, Katalin hercegné és gyermekeik, illetve Anna hercegnő és Eduárd herceg.

(Borítókép: II. Erzsébet 2022. június 5-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)